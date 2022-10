Mientras la mayoría de españoles disfruta de una jornada de descanso en el día de la Fiesta Nacional, al Málaga CF le toca enfundarse el mono de trabajo. A pocos kilómetros de donde se desarrollará el tradicional desfile en las calles de la capital, el conjunto blanquiazul tendrá una cita extremadamente importante para sus intereses. El equipo de Martiricos no puede volver a fallar, es colista de LaLiga SmartBank, y necesita sumar tres puntos que le impulsen y le alivien frente al CD Leganés en Butarque (16.15 horas/LaLiga SmartBank TV y narrado en directo en La Opinión).

A la cuarta de Pepe Mel en el banquillo tiene que ir la vencida. El madrileño se ha estrenado con tres empates consecutivos -Villarreal B, Racing y Andorra- y el triunfo ya no puede dilatarse más. Se ha conseguido cortar la sangría de derrotas, es un punto positivo, pero en una competición donde las tablas penalizan tanto, se antoja imprescindible que los blanquiazules vuelvan a saborear un triunfo para empezar a salir del pozo.

Los tres empates con Mel, unidos a las tres derrotas de los últimos encuentros con Guede al mando del equipo, hacen que el Málaga lleve ya seis jornadas sin ganar y vuelva a ser colista de LaLiga SmartBank con solo 6 puntos de 27 posibles. Antes de la pasada jornada, el farolillo rojo era el Leganés, rival de estar tarde en Butarque, pero el triunfo logrado por los pepineros en Cartagena le ha elevado hasta el puesto 20º, aún en posición de descenso, con 8 puntos.

El equipo de Martiricos tiene la necesidad imperiosa de ganar, y el panorama con las lesiones no ayuda. El Málaga cuenta hasta con nueve bajas confirmadas para afrontar al visita al equipo madrileño: Juande, Ramalho, Chavarría, Gallar, Víctor Olmo, Andrés Caro, Moussa, Murillo y Haitam. Esto hace que Pepe Mel no tenga demasiado donde elegir para configurar el once, pero aun así confirmó en la rueda de prensa previa al choque que habrá rotaciones al ser una semana cargada de partidos. Los blanquiazules jugaron hace solo tres días ante el Andorra y el domingo recibirán en La Rosaleda al Lugo.

El técnico blanquiazul no ha dado demasiadas pistas sobre la alineación, aunque sí afirmó que Manolo Reina seguirá en portería y que N’Diaye y Febas, que terminaron el último choque con molestias, están en perfectas condiciones para jugar. Hay jugadores que esperan su turno para convencer a Mel y esta tarde podrían tener su oportunidad. Bustinza ya está totalmente recuperado y podría dar descanso a alguno de los centrales. Fran Sol, suplente desde el cambio de entrenador, también tiene opciones de entrar en el once. Y Pablo Hervías, si ha superado sus molestias, es otro de los candidatos a salir de inicio.

Por su parte, el conjunto pepinero tiene las bajas confirmadas por lesión del portero Dani Jiménez, con un esguince acromioclavicular, y del delantero Manu Garrido, además de no poder contar con Allan Nyom por sanción. También, Idiakez todavía tiene las dudas de Dani Raba y Riza Durmisi, aunque todo hace indicar que podrán participar en el choque.

El entrenador de los madrileños también declaró en la previa del choque que podría rotar en función del «aspecto físico» porque vienen «de un partido de mucho cansancio». «Tenemos que pensar en el plan de partido para poder tener piezas para los noventa minutos. La presión y las emociones juegan mucho», explicó.

El Málaga se la juega en Butarque. La victoria es una obligación. Solo hay una opción: ganar.