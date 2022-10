Pepe Mel: "Los veteranos tienen que imponerse en estas cosas"

Pepe Mel compareció en rueda de prensa tras la derrota frente al Leganés y no quiso dejar ninguna excusa en el enésimo tropiezo del Málaga CF esta temporada: "El gol es un error grosero nuestro porque es un balón despejado, la recoge el Leganés y ninguno de los centrales fija la marca. A un jugador como Arnaiz no le puedes dejar sin fijar marca. Es el error más claro y nos ha costado el partido, viene de un despiste demasiado evidente. Estamos en un momento difícil de confianza y estas cosas pasan".

¿Qué plan de partido había diseñado el técnico? "Nosotros lo que queríamos era dejar salir al Leganés, que diera la cara con balón, que dejara espacios y ha sido al revés. Hemos tenido todo el rato la pelota y no hemos sufrido nada. La segunda parte pretendíamos que empezara igual, pero cuando te hacen un gol tienes que cambiarlo todo. Tenemos una mezcla de veteranía y juventud y los veteranos tienen que imponerse en estas cosas. En cuatro días hay otro examen importante. Quedan 32 jornadas, son muchos puntos", explicó el entrenador blanquiazul.

Después de cuatro partidos, el madrileño no conoce la victoria con el Málaga CF. El equipo lo sigue intentando, pero reconoce que "no es suficiente": "El día del Villarreal B tuvimos muchas ocasiones, muchos esfuerzo y poco premio. Contra el Andorra una primera parte con mucha llegada, mucho esfuerzo y 0 goles. La primera parte ha sido nuestra, pero no es suficiente. Tendremos que exponer todavía más. Tenemos que ser conscientes de que todos tenemos que dar mucho más porque la situación lo requiere".

No obstante, Pepe Mel es consciente de uno de los principales problemas que tiene esta plantilla: los extremos. "Hay mil formas de llegar al camino del gol. Lo estamos intentado por dentro porque el equipo no tiene recursos por fuera" y es un aspecto que perjudica en el área rival: "rival. Hemos encajado 2 goles en 4 partidos, que es algo que está normal, es la media, pero es que solo hemos hecho 1".

No obstante, el técnico tiene claro dónde debe estar la mejora: "Tenemos que serenarnos un poco, corregir los errores que nos penalizan como son las áreas y tener más presencia en área rival. Hay argumentos para hacerlo, los vamos a intentar machacar y ser contundentes en nuestra propia área". En cuatro días llega el Lugo.