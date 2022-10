Manolo Gaspar, en el centro de la diana

La afición del Málaga CF ya ha elegido culpable de la marcha deportiva del equipo: Manolo Gaspar. Después de una temporada pasada tortuosa, donde el equipo estuvo por debajo del mínimo exigible, y otro comienzo de curso paupérrimo, que ya ha conllevado un cambio de entrenador, todas las críticas están centradas en el director deportivo, al que ya hay parte de la hinchada que le exige su dimisión, incluso antes del mercado invernal.

No está ocurriendo nada de lo que se vendió en verano, y eso está pesando notablemente sobre la figura de Manolo Gaspar. Las críticas ya venían tras el papel del Málaga el curso pasado, pero ahora aún aumentado después de que durante todo el mercado estival se haya explicado que la plantilla estaba diseñada para pelear en la zona alta de LaLiga SmartBank y por ahora marcha colista, con solo una victoria y 6 puntos de 30 posibles tras las primeras 10 jornadas.

La parroquia blanquiazul intentó poner de su parte para ese «reseteo» que se pedía desde las altas esferas del club. Dejar atrás lo ocurrido la pasada campaña era el objetivo, pero lo que está pasando es que este horrible inicio se ha sumado a todo lo que se viene arrastrando desde los últimos años. Y la afición ya ha dictado sentencia sobre el encargado de diseñar el equipo.

La plantilla blanquiazul ha mostrado serias carencias en este arranque de campeonato. Limitaciones que ya se veían venir desde el verano. Se apostó por una plantilla corta y con integración total de algunos canteranos, pero entre lesiones y falta de confianza, los jugadores de La Academia han tenido una participación muy residual -salvo Loren Zúñiga-.

Además, la falta de competitividad en los laterales y la ausencia de extremos puros con desborde suficientes -el Málaga cuenta con Hervías y Haitam- está limitando mucho al equipo en ataque, como ya ha dejado claro Pepe Mel. El grupo fue diseñado para la idea de juego que quería desarrollar Pablo Guede, y en solo seis jornadas el argentino ya estaba fuera. Ahora, a falta de más de dos meses y medio para que abra el mercado invernal de fichajes, el equipo tiene un serio problema en los costados. Mucho jugador con calidad de centro del campo hacia adelante para tocar por dentro pero escasa capacidad para generar por banda.

Tras el fracaso de la temporada pasada la pregunta que se hacen muchos es: ¿Hubiera continuado Manolo Gaspar como director deportivo en un club con una estructura deportiva «normal»? Probablemente no, quizás nunca hubiera llegado tan pronto hasta ese cargo, pero el Málaga CF no es un club «normal», es una entidad administrada judicialmente donde las decisiones económicas a veces tienen más peso que las deportivas, olvidando, a veces, que esto es un club de fútbol y no una sociedad anónima al uso de cualquier otro sector.

Parece poco probable que Manolo Gaspar abandone su cargo en mitad de la temporada, así que tendrá que ser el encargado de resolver el entuerto con el dinero disponible en el mercado invernal. Eso sí, el paleño termina contrato a final de curso, y ahí será José María Muñoz, administrador judicial, el que tendrá que tomar la decisión sobre su continuidad. Mucho tiene que cambiar el panorama en los próximos meses para que tenga opciones de continuar. En el escenario actual, la afición no lo toleraría.