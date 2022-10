Pepe Mel habló en la previa del choque ante el Lugo y pidió «un poco de comprensión, sobre todo durante los 90 minutos» con los futbolistas, que son los encargados de dar la vuelta a esta terrible situación. El técnico madrileño explicó que su equipo tiene que «dominar el área rival» para tener opciones de ganar y, además, dejó caer que Lumor será en breve nuevo jugador blanquiazul: «El jugador está bien y lo necesitamos ya, así que...»

Situación clasificatoria

«Nuestra situación la marca que, en la jornada 10, jugamos un partido vital. Pero me quedo con la sensación de los chicos, de las ganas que tenían de jugar el siguiente partido. Eso significa que saben que lo pueden revertir».

Problemas en ataque

«Necesitamos gente que acaben las jugadas dentro del área, que pasen cosas en el área. Hemos conseguido dominar el área propia, hasta el día del Leganés, pero tenemos que dominar el área del rival. Estamos trabajando eso. Tenemos que pisar el área con más gente».

Nerviosismo de la afición

«Trabajamos por y para la gente del Málaga. Nuestro trabajo no tiene sentido si no es hacia nuestra gente. El Málaga está representado por once futbolistas, y lo harán mejor que si están nerviosos, no se sienten arropados o piensan que no va a salir bien. Al Lugo le van a ganar los futbolistas que estén en el campo. Los jugadores son la pieza clave. Entiendo que la gente esté desilusionada y no esté de acuerdo con nada, pero les pido un poco de comprensión, sobre todo durante los 90 minutos. Luego que se expresen como quieran».

Rival

«Es un equipo peligroso a balón parado por la altura que tienen, tenemos que no darles muchos córners o faltas laterales. Utiliza un juego directo para aprovechar segundas jugadas. Tenemos que estar preparados para combatirlo. Es un equipo muy fiable en lo que hace».

Clasificación

«Creo en este club y en este equipo. Estoy de acuerdo con la afición, nos exige. Este club tiene un bagaje para exigir otras prestaciones. Han pasado cuatro partidos, llevo aquí tres semanas, y veo que el equipo mejora, pero no lo suficiente. El Málaga necesita sumar de tres, no palabras bonitas. Ojalá juguemos mañana horrorosamente mal y ganemos 1-0».

Lumor

«Sabéis que el GPS de los jugadores es muy chivato. Nos dice si un futbolista está bien o está mal. Lumor está físicamente bien, ha llegado en muy buenas condiciones. Lo conocemos de sobra de su paso por el Mallorca. Sabemos lo que nos puede dar, tanto en lo bueno como en lo malo. La decisión no se va a demorar mucho tiempo. No voy a mentiros, el jugador está bien y lo necesitamos ya, así que...».

Luis Muñoz

«En Leganés decidí no usarle. En este partido creo que va a ser muy importante. Nos tiene que ayudar, tiene muchas cosas que el equipo necesita. Es un jugador de segunda línea, nos va a dar muchas cosas».