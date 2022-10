Acabó el calvario malaguista de casi un año sin triunfos en La Rosaleda. No fue por 3-0, como reflejaba el tanteo en el minuto 91, pero el 3-2 también cambia el guión de las cosas. "Me alegro especialmente por la gente. Se merecía lo que hemos hecho, marcar tres goles. Los futbolistas estaban en deuda con la afición", expresó tras el encuentro el entrenador blanquiazul, Pepe Mel.

Reconoció asimismo que una de las claves del choque frente al Lugo fue hacer el campo más ancho: "Así más posibilidades tienes", alegó en relación al trabajo de los extremos. "Era fundamental. Necesitamos gente por fuera para que lleguen. Hemos podido ver que cuando llegaba uno de los extremos, el otro estaba rematando. Tanto Febas como Luis han pisado mucho el área para lograr lo que nos faltó en Leganés", insistió el adiestrador madrileño.

"Ahora tenemos una semana de tranquilidad para preparar el partido del lunes. Tiene que ser importante este partido", reconoció al tiempo que expresaba que la actual plantilla "tiene mimbres para hacer otras cosas". Y de forma explícita manifestó que el Málaga está "en tiempo y hora" para aspirar a todo. A su juicio, el primer triunfo debió llegar hace dos semanas ante el filial del Villarreal: "Por desgracia para mí no llegó. Pero nos lo merecimos".

Abundó asimismo en que la afición debe exigir: "Pero que no le quepa duda de que vamos a trabajar para que este equipo esté donde tiene que estar". No ocultó que los primeros días en el club "tuvo que hacer terapia. Es algo complicado. Eso lo he vivido como futbolista. Pero esta semana será diferente, con tres puntos en el casillero".