Málaga CF - Lugo: La Rosaleda necesita una alegría

Hablar de finales en pleno mes de octubre siempre suena muy exagerado, pero basta con echar un vistazo a la clasificación y estar un poco al tanto de todo lo que rodea al Málaga CF para comprobar que el encuentro frente al Lugo en La Rosaleda (18.30 horas/LaLiga SmartBank) tiene una importancia capital. Queda mucho, la Segunda División es muy larga, sin embargo, el conjunto blanquiazul se ha metido en un hoyo del que debe salir cuanto antes para evitar vivir otra temporada como la anterior.

El equipo malagueño, colista de LaLiga SmartBank con solo 6 puntos tras la disputa de las primeras 10 jornadas, recibe en Martiricos a un Lugo también en problemas, en puestos de descenso y con solo 3 puntos más que los blanquiazules. Pepe Mel todavía no sabe lo que es ganar como entrenador del Málaga -3 empates y 1 derrota-, el equipo ya acumula 7 encuentros sin ganar y, además, en casa hace ya casi 11 meses que no consigue dar una alegría a su afición. Todo lo que no sea un triunfo ante el cuadro gallego, que acumula 6 choques sin vencer, provocaría un terremoto difícil de controlar en La Rosaleda.

La tensión que rodea a la entidad de Martiricos es máxima. La afición ya ha comenzado a disparar duramente contra Manolo Gaspar, director deportivo, y los desplazados a Leganés en el último encuentro liguero despidieron a sus jugadores al grito de «mercenarios». Así que no hay mejor medicina para todo esto que un triunfo este domingo en La Rosaleda, porque de lo contrario habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en las gradas tras el pitido final.

En cuanto a lo deportivo, el Málaga llega al choque frente al equipo lucense con muchas ausencias confirmadas. A las ya conocidas de Juande, Ramalho, Chavarría, Haitam, Víctor Olmo, Murillo y Moussa, hay que añadir para este encuentro la de Alfred N’Diaye, que no podrá jugar por acumulación de amonestaciones.

La baja de N’Diaye y la seria duda de Escassi provocarán cambios obligados en el once con respecto al último choque. Si el malagueño no está apto, Bustinza y Esteban Burgos serán la pareja de centrales y Juanfran regresará a su posición natural en el lateral derecho. Y para suplir al senegalés en el centro del campo, Pepe Mel cuenta con las opciones de Genaro o Luis Muñoz, si ya está apto físicamente para jugar 90 minutos. Arriba volverá Rubén Castro tras ser suplente ante el Leganés, y la duda es si estará acompañado por otro delantero -Fran Sol o Loren- o será Fran Villalba el que actúe de mediapunta.

El Lugo, por su parte, recupera a Manu Barreiro, que se perdió el último encuentro por una gastroenteritis. Hernán Pérez confirmó en rueda de prensa que está en perfectas condiciones para jugar. Por contra, contará con las bajas del central brasileño Bruno Pirri, por lesión, y del lateral izquierdo Zé Ricardo, por acumulación de amonestaciones. Su puesto lo ocupará el ucraniano Orest Lebedenko, que no es titular desde la primera jornada liguera.

Los números favorecen al Málaga. El Lugo nunca ha conseguido ganar en La Rosaleda. En sus cuatro visitas a Martiricos, los blanquiazules ganaron dos encuentros y los otros dos se saldaron con empate.

Con este panorama, y con el arbitraje del vaso Jon Ander González Esteban, el Málaga no puede volver a fallar ante su gente. Ya no hay excusas. La clasificación lo exige. La afición lo merece.