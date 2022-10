El análisis del administrador judicial sobre la situación deportiva y Manolo Gaspar

"Pedir disculpas a la afición". Esas fueron las primeras palabras de José María Muñoz en la rueda de prensa por los resultados deportivos antes de pasar a las preguntas. "Nadie esperaba que el club estuviera donde está. se sigue trabajando en el corto, el medio y el largo plazo. No se va a bajar la guardia mientras yo esté aquí" y aseguró que "la idea es que haya fichajes de aquí a enero".

La idea está clara y así la quiso transmitir el administrador judicial: "El equipo está construido para estar arriba" o "el Málaga CF tiene que estar en Primera División". Aunque quiso dejar claro desde el principio que "las estadísticas dicen otra cosa a como va este equipo. Veo los entrenamientos. El Málaga hizo 90 minutos muy buenos contra el Lugo y nos pusimos nerviosos los últimos 5".

La compensación de la plantilla ya ha estado discutida por Pepe Mel, sobre todo con los extremos. ¿Quién la hizo? "La plantilla la hace el director deportivo, su equipo y el entrenador de ese momento. Es una labor de consenso". El rumbo del equipo y su estilo han cambiado radicalmente. Por lo que habría que acudir al mercado, como así se ha confirmado, para buscar refuerzos: "Ha venido otro entrenador con otro sistema. Intentaremos que si quiere algo, mejorarlo ahora o en invierno. No hay más. Sería impensable hacer una plantilla sin el consenso del entrenador".

Así relató José María Muñoz la sucesión de técnicos en el Málaga CF: "Hay equipos que tienen una media más alta que la nuestra -cuatro entrenadores-. Pellicer no quiso continuar y se fichó un entrenador dentro del presupuesto y el más interesante. Quería crecer con el club. No funcionó, vimos cuestiones internas y eso se decidió. Cuando se ficha un entrenador, vienen varios con él. Natxo fue el único que solo puso un analista. Cuando llega abril, el equipo estaba muerto. Se intenta buscar a alguien con carácter y personalidad. No ha funcionado Pablo, es una pena. No todo ha sido su culpa. Se ha decidido por un entrenador de prestigio como Pepe Mel".

Futuro de Manolo Gaspar

Más allá del rendimiento del equipo sobre el campo, todos los focos están centrados en el director deportivo. Todos menos lo de José María Muñoz: "El director deportivo lo elegiría yo. Decirle a Manolo que diera un paso atrás sería injusto. Confío en Manolo. No está en la mesa su dimisión. Si los jugadores no hubiesen sido buenos, habría que echar al director deportivo, pero no es el caso".

Y puso una fecha clave para el futuro de club: el mes de febrero. A excepción de un milagro de última hora con la justicia y la familia Al-Thani, José María Muñoz tendrá que prorrogar su puesto en el club seis meses más que coincidirán, precisamente, con el final del contrato que vincula al Málaga CF con Manolo Gaspar. Aunque, ni las críticas, ni el rumbo del equipo, parecen frenar las intenciones de renovación: "Si sigo en febrero, nos sentaremos a hablar con Manolo".