José María Muñoz: "El Málaga CF funciona perfectamente"

José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga CF, analizó toda la actualidad del club en rueda de prensa este martes, los problemas que atraviesa el equipo en este primer tercio de LaLiga SmartBank y las críticas y las pancartas que se han producido este último mes. El administrador judicial ya ha reconocido las críticas "probadas", pero si hay algo que tiene claro en estos instantes es que "el club funciona perfectamente".

No obstante, José María Muñoz planteó la posible incorporación de dos figuras a la entidad de Martiricos: un director general y un portavoz. Eso sí, con cierto recelo. "Me gustaría que alguien me dijera por qué necesitamos un director general. No soy un especialista de fútbol. No tiene que ser un experto en fútbol, para eso ya está en la dirección deportiva. Estoy cansado de ese comentario. Me fío más de la opinión de Javier Tebas que de la calle", explicó ante los medios.

La pregunta es clara. ¿Qué tendría que pasar en el Málaga CF para nombrar a un director general? "Mi nombramiento es a tiempo indefinido, pero renovado a 6 meses. Al principio nos planteamos 1 año. Y esto es lo que hay. Si volvemos atrás y me lo dicen, me habría planteado las cosas de otra forma, pero aquí no había dinero para nadie".

Sobre el portavoz se mostró mucho más tajante. "Alguien debería aparecer una vez al mes. El tema judicial es muy complicado y siempre existe la preocupación de decir algo que no se puede decir. El club ha dado saltos de calidad durante estos dos años y medio: nutrición, La Academia o en neurociencia. Haría falta un portavoz".

Sin embargo, si hay algo con lo que se muestra especialmente tajante es con las críticas sobre la gente del club, a lo que define como "un nivel de mezquindad muy bajo" sobre los "opinólogos de Twitter". "Que se ataque a Bravo, una institución del malaguismo. Josemi. Jordi, el director de seguridad. María del Mar fue el contacto Covid de la liga. Hablar mal de Lucas... La Fundación del Málaga ha obtenido en los últimos años 30 premios. O Carlos Arias. Podrían venir todos los malaguistas que se quejan a ayudarnos. Manolo Gaspar o Ana Vera. Los que se meten con ellos es de un nivel de mezquindad muy bajo. A fuerza de repetir una mentira la gente se lo cree". Sin olvidar a una figura especialmente criticada por la afición: "Ha habido una campaña de acoso y derribo contra Ruiz Guerra".

¿Se ha llegado a plantear José María Muñoz la marcha? "No me he planteado el relevo" porque ya ha dejado claro que el club funciona "perfectamente": "Yo cuando entro al Málaga CF no conozco a nadie. Entro con la policía porque no sé dónde me encuentro. Me pongo a trabajar con todos ellos y veo los perfiles. Hay una reestructuración en varias áreas. Pregunto los procesos de selección de personal y me cuentan que son a dedo. Para una taquillera de un tiempo en concreto se entrevista a más de 12 personas", respondió sobre si era o no un cortijo.

Por lo que, pese a la opinión que pueda circular en la afición malaguista, la radiografía es clara conforme al funcionamiento y el organigrama del club. El único deseo de José María Muñoz es que todo acabe cuanto antes "para poder volver al despacho y al deporte".