Problema «extremo» para el Málaga CF

Las lesiones no terminan de dejar en paz al Málaga CF. Pepe Mel va recuperando paulatinamente alguno de los futbolistas que han estado semanas sin poder a ayudar al equipo, pero hay otros que no acaban de arrancar y les está costando tener continuidad sin tener que parar por problemas físicos. El conjunto blanquiazul, tras varias semanas de apuros, ya no tiene la defensa en cuadro, sin embargo, ahora el mayor inconveniente está en los extremos, donde no tiene ningún efectivo de la primera plantilla al 100%.

Álex Gallar ya se ha perdido las tres últimas jornadas -Andorra, Leganés y Lugo- por una sobrecarga en el cuádriceps izquierdo que no termina de desaparecer. Y a él se ha sumado esta semana Pablo Hervías, que completó su mejor partido de la temporada ante el Lugo y ahora está aquejado de unas molestias en el cuádriceps derecho. Ambos llevan toda la semana ejercitándose a menor ritmo, al margen del grupo, y su presencia en el encuentro del lunes en Oviedo está en duda. La configuración de la plantilla que se hizo en verano, amoldada a los gustos del anterior técnico, Pablo Guede, dejaba un déficit de efectivos en los extremos, y con los problemas físicos que arrastran Hervías y Gallar el problema se ve acrecentado. El riojano y el catalán son los únicos extremos puros de la primera plantilla con los que podría contar Pepe Mel, y es posible que ninguno de ellos pueda estar presente este lunes en el Carlos Tartiere (21.00 horas). A las dudas de Hervías y Gallar se une también la ausencia por lesión de Haitam, un canterano que estaba llamado a tener mucho protagonismo este año en el primer equipo y que de momento no ha tenido un papel protagonista. Por suerte, la reciente irrupción de Cristian Gutiérrez, con gol incluido ante el Lugo, alivia algo las urgencias en esta posición. Sería una sorpresa que el jugador de La Academia no volviera a ser titular en Oviedo, y más aún viendo el panorama en esta demarcación. Si Gallar y Hervías no llegan a tiempo, Pepe Mel estará obligado a innovar de nuevo en el once. Jugadores como Aleix Febas o Fran Villalba, que ya han sido utilizado en posiciones de banda, aunque no sea el sitio donde mejor rinden, son los que cuentan con más opciones de ocupar un puesto en el extremo. Otra opción que tiene el técnico blanquiazul es repetir el planteamiento de Leganés y situar a Bustinza de lateral y adelantar la posición de Juanfran. Esa posibilidad también se puede dar en el otro costado tras el fichaje de Lumor, capacitado para jugar tanto de lateral, como de carrilero e incluso de extremo si fuese necesario. Aunque en estos momentos ese sitio parece propiedad de Cristian tras los visto en su debut como titular en La Rosaleda. También el canterano Issa Fomba podría repetir en la convocatoria. El Málaga necesita que Pablo Hervías y Álex Gallar se recuperen cuanto antes para sumar piezas en los extremos. Veremos si alguno llega a tiempo a la cita en Oviedo. Si no, le tocará dar la cara a los jugadores por los que Pepe Mel apuesta.