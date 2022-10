Pepe Mel habló a dos días de la visita a Oviedo y dejó la mala noticia de que tanto Gallar como Hervías "están con muy pocas posibilidades de llegar". La semana ha sido más tranquila tras ganar el último encuentro ante el Lugo y ahora "están con muchas ganas de que llegue el partido y refrendar los pasos adelante que vamos dando". El rival estrena técnico, un Álvaro Cervera que "lo basa todo en la seguridad defensiva". "Estamos empezando a ver la luz del túnel", aseguró.

Rival: Álvaro Cervera

"Álvaro y yo nos conocemos bien. Es un partido importante, estamos empezando a ver la luz del túnel y estamos empezando a salir de él. Oviedo puede ser un buen sitio para que pase eso. Él ha actuado de una forma muy específica. Los entrenadores nos solemos adaptar. El Oviedo, ya con el Cuco Ziganda, era un equipo muy fuerte. Ha seguido una línea parecida con Bolo y Álvaro lo basa todo en la seguridad defensiva. Es un partido parecido a Leganés, cada fallo nos va a penalizar. Hemos trabajado toda la semana en ello".

Ramón Enríquez

"Se lo he dicho al chico y lo he dicho públicamente varias veces, estoy encantado con Ramón, me parece un futbolista de muy buen nivel y creo nos va a ayudar mucho. El otro día lo hizo genial. Contra el Villarreal ‘B’ lo hizo muy bien y la semana pasada contra el Lugo tenía una papeleta muy complicada y el chico lo hizo muy bien. Escenario, rival y circunstancias diferentes. Los que entran también suman y eso nos da garantías y fiabilidad".

Gallar y Hervías

"Mañana es el último día antes del partido pero Gallar y Hervías están con muy pocas posibilidades de llegar a Oviedo".

Canteranos

"Lo importante es que los chicos permanezcan. Es una pena lo de Moussa. Cristian llevaba conmigo dos semanas, ha entendido los automatismos y en el debut en La Rosaleda estuvo francamente bien. Apostar por la cantera revitaliza el club".

Lumor

"Lumor acaba de aterrizar con nosotros y queremos que coja automatismos de lateral izquierdo. Si lo tiene que hacer unos pocos metros por delante, lo puede hacer. El problema lo tendríamos en la derecha, así que vamos a ver".

Semana tras la victoria

"Hemos tenido tranquilidad en esta semana larga. Con muchas ganas de que llegue el partido del lunes y refrendar los pasos adelante que vamos dando. Nos ayuda que jugamos fuera, hay una mezcla entre lo que hicimos en Santander y Leganés. En Santander hicimos una primera hora en la que el partido lo tuvimos nosotros y un fallo nuestro decantó la balanza. Tenemos que mantenerlo y tener la ambición de meter el gol".

Escassi

"Se lesionó en Leganés. Mi comunicación con los jugadores es diaria, quiero estar pendiente de ellos. Escassi me dijo que se veía para jugar. Quiere ayudar y está siendo un ejemplo para todos".