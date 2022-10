El jeque Al-Thani declara "nervioso" y niega cualquier delito

La Ciudad de la Justicia escribió este lunes uno de los pasos más decisivos en el eterno litigio que mantienen la familia A-Thani y la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF. El jeque y sus tres hijos Nasser, Nayef y Rakan comparecieron a través de una videoconferencia en una sala en la que estuvieron Paco Valverde, abogado de la APA; Vanesa Fernández Lledó, abogada de los cataríes; y representantes de BlueBay y Dumet Grayeb ante la magistrada María de los Ángeles Ruiz .

En torno a las 12.00 horas, después de una declaración que rozó los 60 minutos de duración, Valverde hizo una valoración del encuentro: "Han decidido solo contestar a las preguntas de su abogada: si todo lo que hacían era conforme a la ley y han dicho que sí, si han tenido alguna vez intención de apropiarse bienes del Málaga CF y dijeron que por supuesto que no... un poco así para cubrir el expediente. No se puede decir otra cosa porque, evidentemente, no han puesto de manifiesto un dato relevante, solo lo que se podía esperar para cubrir el tema de la declaración".

Sin embargo, a pesar de que han querido mostrar su inocencia, no ha sido un momento fácil para los Al-Thani, que han declarado desde la Fiscalía Internacional de Doha y acompañado del fiscal. Según las palaras del representante de la APA, el jeque se mostró "tenso y nervioso" e incluso un poco "precipitado, ha intentado aclarar cosas que todavía no se le estaban preguntando".

Tampoco ha habido sorpresas en cuanto a la defensa. "La estrategia ha sido cerrar la instrucción de una manera más formal que otra cosa". Es más, han llegado a afirmar que "han obrado bajo el criterio de los asesores del club, que seguían sus directrices, que no era su intención llevarse nada. Incluso uno de los hijos ha apuntado que pensaban hacer más inversiones".

Sin embargo, si algo sorprendió a los allí presentes fue la "disposición al juzgado" que mostró la familia Al-Thani en el transcurso de la declaración. Algo que a Paco Valverde, con tono irónico, le ha "elevado la sonrisa mucho". Ni siquiera hicieron referencia alguno a un posible regreso al Málaga CF, como máximos accionistas que son, una vez se haya puesto punto y final al litigio.

Futuro

Una vez ha tenido lugar la declaración de la familia Al-Thani, ¿cuáles son los pasos a seguir en estos momentos? "Se elevará el expediente al juzgado de lo penal, las partes tendremos que hacer los escritos de acusación y defensa, se cierra la instrucción y se inicia el procedimiento penal para juzgarlo", explicó el abogado. ¿Y los plazos? El representante de la APA calcula que el juicio oral podría ser en menos de un año, en un plazo de 10 ó 12 meses.

Al menos, la buena noticia, como se señaló, es que "se ha cubierto la última diligencia, que era lo que hacía falta". Era un paso muy importante que había que dar y ahora todo queda en manos de la justicia. A pesar de que Valverde no es excesivamente optimista en cuanto a los tiempos, el futuro del club comienza a ser algo esperanzador y se puede visualizar la luz al final de túnel.

José María Muñoz seguirá ejerciendo como administrador judicial casi tres años después de su llegada. La magistrada tendrá que renovarlo en el mes de febrero durante seis meses más, pero lo cierto es que su estancia en el Málaga CF podría estar más cerca de acabar de lo que él mismo demostró con sus gestos en su última rueda de prensa. Habrá que esperar a cómo se van desarrollando los hechos y cuántos recursos se van presentando, aunque ahora sí el final parece más cerca que nunca.