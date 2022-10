Pepe Mel, entrenador del Málaga CF, compareció en rueda de prensa tras la derrota del equipo blanquiazul frente al Real Oviedo y achacó un nuevo tropiezo a la suerte: "Hoy el azar ha estado a favor del Oviedo porque hemos tenido, que yo recuerde, dos clarísimas para empatar. Lo normal es que en una de esas hubiera entrado. La pena para nosotros es que seguimos en descenso, un partido menos y tenemos que remar todavía más".

El técnico madrileño reconoció que el gol de penalti fue un duro palo: "En lo anímico nos hemos venido abajo porque es la última jugada de la primera parte. Borja ha tirado el penalti y nos hemos ido a la caseta. Levantar a los futbolistas otra vez...". No obstante, ironizó con la pena máxima: "En vez de jugadores vamos a firmar pingüinos para que no les dé el balón en las manos".

Aunque también quiso reconocer el trabajo de los jugadores. "Lo que me preocupa es que el equipo hace cosas para sacar más rédito y los futbolistas no tienen recompensa porque el día del Villarreal nos dejamos dos puntos, contra el Andorra también hicimos suficiente para haber ganado. Hoy no hemos merecido perder. Perdimos en Leganés por un error infantil. Aquí la forma en la que hemos perdido es un penalti de estos de ahora", explicó el entrenador.

El calendario no se lo pondrá fácil al Málaga CF, pero la obligación con la que tiene que afrontar los próximos encuentros es máxima: "Para nosotros todos los partidos son vitales. Este, el próximo que es el Eibar, luego iremos a Cartagena y vendrá el Sporting", aseguró Pepe Mel. Así que no queda otra.