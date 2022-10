Manolo Gaspar acompañó a Lumor en su presentación y, tras el turno de preguntas el futbolistas ghanés, le tocó al director deportivo responder a los medios de comunicación sobre la actualidad del Málaga CF. El paleño hizo autocrítica al reconocer que "gran parte de la responsabilidad" de la mala marcha del equipo blanquiazul es suya y además reconoció que habrá que reforzarse en enero para adaptar la plantilla a lo que pretende Pepe Mel: "Tenemos que hacer retoques, el nuevo entrenador ve el fútbol diferente a lo que habíamos planificado. Buscamos jugadores que nos den amplitud por fuera. Tenemos mucho jugador por dentro de buen pie y solo tenemos en primera plantilla dos extremos".

Más fichajes tras Lumor

"Es la tercera vez que me pasa en el cargo. Calero, Chavarría y ahora Víctor Olmo. La intención es que no venga nadie más hasta el mercado. Hay muchos partidos, pero a esta hora esa es la intención".

Preocupación

"Preocupados, haciendo mucha autocrítica. Analizando las cosas que se han hecho y cómo se puede mejorar. No lo esperábamos. Igual que la gente, con preocupación y haciendo lo que esté en nuestra mano para salir adelante".

Soluciones

"Si la supiera, la ejecutaríamos. Estamos en el punto en el que estamos, confío mucho en la plantilla que se hizo. Tenemos que hacer retoques, el nuevo entrenador ve el fútbol diferente a lo que habíamos planificado. Ahora hay que hablar poco y demostrar mucho".

Motivos de la crisis de resultados

"Discrepo con José María, intento hacérselo ver. No entramos bien en la competición. Habíamos hecho una hoja de ruta. Teníamos unas expectativas muy altas. El equipo no ha arrancado bien. Hemos encontrado equilibrio en el juego, pero estamos en una dinámica complicada y hay que sacarla. Con sensaciones, corrigiendo errores, los detalles nos están cayendo en contra. Ha venido todo atropellado, toca afrontar esta situación".

Mercado invernal

"Lo ha dejado claro Pepe. Buscamos jugadores que nos den amplitud por fuera. Tenemos mucho jugador por dentro de buen pie y solo tenemos en primera plantilla dos extremos. Necesitamos recambios que nos den amplitud. Es la solución a las carencias que tenemos, pero veo equipos que ganan y pierden con y sin extremos. Hay que sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos y cuando podamos, reforzar".

Críticas hacia su persona

"José María sabe mi situación. Tenemos mucha confianza, hemos pasado cosas juntos. Gran parte de la responsabilidad de que estemos así es mía. No voy a abandonar el quipo cuando peor está. Muchos me conocéis. Queda asumir la responsabilidad. Prefiero que el grupo esté bien, que esté protegido y lo que recaiga, recaiga en mí. No es cómodo pero estoy preparado para asumirlo. Acepté el reto hace tres años sabiendo que este momento podía llegar. No seré un problema para José María ni para el Málaga".