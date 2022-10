Nueva jornada, nuevo fin de semana y nueva final. Otro partido del domingo que es cuestión casi de vida o muerte cuando ni siquiera ha acabado la primera vuelta de la competición. Este domingo hay una nueva oportunidad de reconducir el camino, pero tocará cumplir en La Rosaleda contra el Eibar (16.15 horas/LaLiga SmartBank TV), uno de los equipos destinados a luchar de nuevo por el ascenso a Primera.

Ya lo dijo Pepe Mel en rueda de prensa, el equipo tiene que empezar desde ya a sumar de 3 en 3. Ni siquiera consiguiendo una victoria saldría del descenso. Es verdad que el equipo ha mejorado, ya no es una sangría en defensa, propone fútbol y hay un esquema claro. Hasta ahí hay una notable mejora. Sin embargo, las victorias siguen sin llegar y la clasificación, con el equipo en el descenso, aprieta.

Lo cierto es que los jugadores ya se han quitado esa losa que estaba siendo no ganar como local delante de la afición blanquiazul. El triunfo contra el Lugo, a pesar de esos dos goles encajados en el descuento, sirvió para abrir una cuenta que ahora debe continuar. Respirar con tranquilidad lo que queda de temporada, o al menos estas semanas, pasa por hacer de La Rosaleda un fortín infranqueable y ya no es una opción, sino un deber vista la puntuación en este inicio de temporada.

La buena noticia es que Pepe Mel va a recuperar a efectivos que son vitales para sus esquemas. Este domingo vuelven Álex Gallar y Pablo Hervías, los dos extremos del primer equipo. Además, Juande también estará a disposición del técnico. Incluso podría estrenarse Lumor, ya inscrito en LaLiga SmartBank. Los que no estarán serán Luis Muñoz y Chavarría. En cuanto al resto de los jugadores, será trabajo del entrenador madrileño equilibrar a aquellos jugadores que salen de lesión con los que tienen un rendimiento más constante este año.

No obstante, a pesar de que el Eibar es uno de los transatlánticos de la categoría, el rival no llega a Málaga en su mejor momento de la temporada. Los de Gaizka Garitano han conseguido en las últimas cinco jornadas un total de seis puntos, solo uno más que los de Martiricos. Tres empates, una victoria y una derrota son los últimos resultados del conjunto armero. Es más, solo consiguieron batir la portería rival en dos de esos encuentros: contra Ibiza (1-2) y Albacete (1-1). Ni siquiera ocupan ya posiciones de play off.

El Eibar presentará numerosas bajas en su visita a La Rosaleda. Matheus, por acumulación de tarjetas, estará fuera de la convocatoria este fin de semana. Salvo recuperaciones de última hora, la baja del brasileño se unirá probablemente a la de los lesionados Arbilla, Bautista, Chema Rodríguez, Ríos Reina, Rahmani y Berrocal. No obstante, como cada vez que se juega contra los armeros, el gran peligro será el delantero Stoichkov.

Lo que está claro es que los de Pepe Mel tienen que ganar. La victoria frente al Lugo, más allá de que fuera como local, no puede ser un partido aislado. El equipo necesita confirmar con resultados que el trabajo va por buen camino y no hay mejor oportunidad que hacerlo contra uno de los «grandes». El Eibar es solo el primer rival de arriba de los que están por llegar en las próximas semanas. Los tres puntos tienen que quedarse en la Costa del Sol. No hay más.