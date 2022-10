El entrenador malaguista, Pepe Mel, se mostró desolado tras la derrota en casa ante el Eibar, que además vuelve a situar al equipo como colista de la categoría. "Cada vez que hemos ido por debajo del marcador hemos acabado perdiendo y eso nos penaliza mucho. Es la primera vez que se me acaba el discurso", relató el madrileño.

"Hay que pensar en el club. Tenemos que puntuar. no podemos pasar más partidos sin puntuar", abundó. Y en la rueda de prensa posterior al encuentro relató que es "la primera vez" que le pasa algo parecido, "insistir en una idea, que los jugadores las acepten y que el examen cada siete días lo suspendas", matizó.

Mel sostiene que hay que encontrar una "solución a los problemas" y restan apenas cuatro días para visitar el jueves al Cartagena. "Tenemos estos días para proponer a los jugadores otra forma de hacer las cosas, porque con esto no nos da", Así reconoció que puede renunciar a sus ideas en beneficio de cambiar el rumbo de las cosas: "Aquí hay una serie de futbolistas que en otro papel no les veo. Pero tenemos que pensar si la propuesta debe ser la misma. No les puedo decir a Febas que vamos a jugar a no tener la pelota", sostuvo el propio entrenador en la sala de prensa de La Rosaleda.

"Desde que salga de aquí voy a pensar. Porque el jueves ya está aquí y nos da igual el rival. Tenemos que pensar si la propuesta debe ser la misma", espetó. Para el propio Mel, el discurso se acaba cuando una y otra vez recurre a lo mismo, que el Málaga CF no merece perder o que cada error penaliza en exceso. Y al ser preguntado sobre su estado de ánimo reconoció que está preocupado "por la cabeza. Porque no te puedes imaginar lo que es el vestuario ahora mismo. En Oviedo me costó mucho levantarlos al descanso. Y el viaje en tren de regreso desde Leganés...".

Relató que el rival sabe perfectamente que juega con la ansiedad del conjunto malaguista haciendo "pasar el tiempo". Ese aspecto es el más complejo, el relativo a la psicología en el fútbol. "Tienes que levantar un grupo de futbolista y cómo les dices que lo que están haciendo lo están haciendo bien si no ganamos", expresó el adiestrador.