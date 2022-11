Pepe Mel compareció en rueda de prensa tras la nueva derrota del Málaga CF y, a pesar de su evidente gesto triste, quiso trasladar un mensaje muy claro: "Creo que hoy voy a pensar solo en lo positivo: hemos trabajado en equipo, nos hemos ayudado, hemos sabido sufrir... no nos ha dado para llegar a la orilla, pero tengo que estar orgulloso de los jugadores porque era un sitio difícil para quedarte con uno menos".

El técnico sostuvo que el equipo salió con buena cara al partido: "Hasta el minuto 22, que es cuando ha sido la expulsión, nosotros estábamos llevando bien el partido. No habíamos tenido ni una sola jugada que nos inquietara. Luego las cosas cambian y un equipo que juega bien al fútbol, como el Cartagena, con uno menos en frente sabe hacer las cosas. Aun así, hemos sido capaces de empatar el partido, de volver a sufrir".

"Está claro que otra vez nos hemos puesto en contra del marcador por un error grosero nuestro" o "a la más mínima que tenemos un error atrás nos cuesta un gol" fueron algunas de las reflexiones que hizo Pepe Mel sobre el tanto que abrió el marcador del Cartagena. No es el primer fallo que condena al equipo blanquiazul. "Si no subsanamos esos errores, lo vamos a pasar muy mal", afirmó el entrenador, a lo que añadió: "Por lo demás, no tengo nada que objetar al equipo".

Las buenas palabras se las dedicó a todas esas personas que viajaron para animar al conjunto de Martiricos: "Estamos en deuda eterna con la afición del Málaga CF. Ha venido demasiada gente siendo un jueves laborable. No pueden ponerle ningún pero a la actitud del equipo, otra cosa es que hayamos vuelto a cometer el mismo error de todos los días. En cuanto a pundonor, entrega, estar juntos, querer, defender un escudo que es muy importante... la gente no tiene que tener ningún problema".

Y el mensaje final está claro: "Este tiene que ser un punto de inflexión, hemos hecho un partido decente dentro de lo que podíamos hacer. Espero que los malaguistas lo entiendan así y nos apoyen como siempre hacen. Este es el espíritu que tenemos que poner en el campo. Centrarnos en lo positivo que creo que es lo único que nos puede sacar de aquí", afirmó Pepe Mel.