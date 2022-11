Málaga CF: Situación límite

¿Tiene fondo el pozo en el que se ha metido el Málaga CF? Esa es la pregunta que tiene en vilo a toda la afición blanquiazul desde que sonó el pitido final en Cartagonova y se consumó la novena derrota de la Liga en 14 jornadas. La ausencia de respuestas y de soluciones han llevado al equipo a una situación límite y, a falta de medidas extraordinarias y efectivas desde la dirección, el futuro deportivo sigue siendo inquietantemente peligroso. En la jornada 15. A «solo» 5 de noviembre. Un futuro terrorífico.

La única verdad ahora mismo es que el equipo y la propia entidad parecen haber tocado fondo. Y es que ni con su peor límite salarial de la historia ocupó la última posición de la tabla. Ahora, con futbolistas como Rubén Castro, Aleix Febas, Esteban Burgos o el propio Luis Muñoz, el equipo blanquiazul es el farolillo rojo de LaLiga SmartBank 22/23. ¿Existe alguna explicación?...

El penúltimo aliento al que se ha querido agarrar Pepe Mel es la psicología deportiva, que tan bien le fue en su etapa con el Betis, también en Segunda División. Ahora la situación es muy diferente. Quizás puede tener el efecto deseado, ojalá lo tenga, pero la mayoría de los problemas más reales se escapan de la mente de los futbolistas.

Los últimos errores -calificados como «groseros» por el propio entrenador en varias ocasiones- no son cuestiones psicológicas. Pepe Mel ya respondió en una rueda de prensa que eran cuestiones futbolísticas sobre el posicionamiento en el campo o fallos graves como el último de Javi Jiménez a la hora de realizar un pase que dejó al equipo con 10. Ojalá este fuera el único, pero han sido muchos los que han colocado a los costasoleños por debajo en el marcador.

Hay otra cosa a tener en cuenta, que no tendría que arreglar la psicóloga Patricia Ramírez, como es la actitud de los jugadores sobre el campo. Nadie habría imaginado verse en este contexto y mucho menos cuando ni siquiera ha terminado la primera vuelta de la competición. Sin embargo, son muchos los futbolistas que podrían mejorar, por poco que hicieran, su rendimiento sobre el campo.

Más allá de la propia calidad, andan cuando hay que volver a defender, no recuperan posición y se rinden al más mínimo intento. La expresión corporal habla por sí sola. Y los resultados, por desgracia, también. La consecuencia más evidente es el pésimo estado anímico del equipo. Habrá que ver lo que se puede hacer ahí.

Mercado invernal

Lo que sí que no tiene solución, al menos hasta que se abra el mercado invernal, es la confección de la plantilla actual. Manolo Gaspar reconoció a duras penas y solo hace un par de semanas -presionado por la realidad- que el Málaga CF 22/23 se había planteado conforme al estilo de Pablo Guede como única moneda de apuesta. Ahora no está el argentino y Pepe Mel no puede ajustar su fútbol a los recursos con los que cuenta. Además, hay que recordar que el club de Martiricos tiene el sexto límite salarial más alto de la competición. Después de todo lo vivido, el sexto más alto. ¿No podría utilizarse mejor?

Precisamente, las intenciones durante el mercado de fichajes habían pasado por incorporar a jugadores con mucha experiencia en LaLiga SmartBank. La edad media de los jugadores del Málaga CF es la segunda más alta de la categoría (28.8), pero esa apuesta por la veteranía no está dando, ni de lejos, los frutos esperados. Más bien está siendo al contrario y no existe ninguna figura que lidere a sus compañeros sobre el césped.

Los trabajadores del club ya han recibido todos los toques de atención posibles que se le pueden dar desde la afición. Sin reacción y sin autocrítica. La única realidad es que el equipo es colista y que ha sumado en estas 14 jornadas 2 victorias, 3 empates y 9 derrotas. La situación no puede ser más agónica. ¿Hasta cuándo habrá que esperar para vivir el cambio de rumbo que necesita y que merece este escudo? Ojalá que contra el Sporting, este domingo, cambie el guion.