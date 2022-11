Pepe Mel compareció este sábado en rueda de prensa en la previa al partido entre el Málaga CF y el Sporting de Gijón. A pesar del reflejo que muestra la clasificación -último clasificado-, el técnico no se siente descontento por el rendimiento del equipo, sino más bien por los "errores groseros" -volvió a insistir- que están condenando los resultados de los de Martiricos.

Este domingo habrá una nueva oportunidad para volver a sumar los tres puntos. Delante estará el conjunto asturiano: "Es un equipo sólido, con un sistema definido de 4-4-2 de Abelardo, buena llegada por fuera, juego interior, Christian Rivera... un equipo de los que se cuentan entre esos seis -de play off-. Es un buen rival", analizó el técnico.

No obstante, la responsabilidad es de los locales: "La derrota, con cero puntos, nos ha reafirmado en cosas de trabajo de grupo, de ayudas, que somos fuertes como equipo. Fuimos capaces de reaccionar y empatar un partido muy adverso. Mañana tienen que reafirmarse, no se pueden quedar solo en eso. Desde hace tiempo es hora de actuar, no de hablar", afirmó el entrenador, a lo que añadió: "Salí contento, menos con el resultado y el porqué se dio ese error. De todo lo demás salí contento de cómo actuamos".

El Málaga CF se presentará en La Rosaleda ante el Sporting de Gijón con 23 futbolistas convocados. Escassi y Bustinza han entrenado este sábado, y se encuentran en plenas condiciones. Quienes no estarán son Fran Villalba -cláusula del miedo que ha impuesto el Sporting-, Esteban Burgos -sancionado- y Álex Gallar -contractura en el aductor derecho-. No obstante, según ha dejado ver el técnico, no habrá excesivos cambios con respecto a la alineación en Cartagonova.

Lo que más desea Pepe Mel es un buen ambiente en La Rosaleda. "Esa misma gente que está de uñas les van a aplaudir si hacen un buen partido. Depende de nosotros el resultado final. Tenemos que seguir insistiendo en las cosas que hacemos bien y dejar los errores. Tenemos que jugar pensando que el enemigo es el Sporting y no la grada. Cuando termine el partido, el público es soberano, pero la afición del Málaga CF es inteligente. Solo los futbolistas pueden hacer que esto vaya mejor porque son los que compiten", respondió.

¿Teme el madrileño por su puesto? "Yo me preocupo de lo que puedo mejorar. No puedo decir que el equipo se vea inferior al rival. En ningún partido ha pasado. Tenemos que mejorar los detalles que nos hacen perder, que a veces son demasiados groseros. Los entrenadores entramos y salimos, esa es la ley del fútbol", confesó.

Por lo pronto, los jugadores ya están trabajando con la psicóloga. Precisamente, han tenido una charla este sábado. Sin embargo, la gran responsabilidad queda en manos de ellos. El Sporting será una nueva oportunidad para cambiar el rumbo del equipo. Mientras tanto, el técnico sigue teniendo "confianza" y "seguridad" en la plantilla para seguir hacia delante.