El entrenador del Málaga CF, Pepe Mel, subrayó que lo representa el punto salvado ante el Sporting en las postrimerías del encuentro de este domingo, pero reconoce que con 84 puntos por delante sus jugadores tienen "que hacer 40, que son muchos. Contra Zaragoza y Ponferradina jugaremos dos finales", alegó.

Reconoció que el punto sirve para mirar la realidad de manera más positiva, así como que su escuadra, "como otras veces, creo que merece un poco más". Abundó en la tremenda fragilidad defensiva que demuestran sus futbolistas: "Hemos visto repetida la jugada y el futbolista del Sporting se va con demasiada facilidad. Pero lo mejor es que el equipo luego ha reaccionado bien".

También alegó que los cambios surtieron efecto: "La entrada de Ramón y de Febas han aportado mucho. Creo que la gente que ha entrado ha aportado muchas cosas". El conjunto blanquiazul está ahora a dos puntos del Ibiza, que es penúltimo, después de sumar su primer punto en cuatro jornadas. Lo peor, que la permanencia está a seis puntos ahora: "Tenemos que reaccionar ya, porque si no se nos pasa el arroz".

Mel no quiso mandar esta vez ningún mensaje a la grada: "Me siento molesto hablando de la gente. Me parece un insulto a la inteligencia hablarles estando el equipo colista. Nadie quiere más a este club que los aficionados. No hay nada más que decir". En la rueda de prensa posterior al choque se le preguntó en una semana con tres partidos por las obligatorias rotaciones.

Al respecto alegó que su estrategia pasa por mantener enchufada a la mayor parte de la plantilla. "No quiero que haya gente que se sienta indiscutible estando como estamos en la clasificación", declaró. Y aunque esta vez los futbolistas terminaron físicamente bien, la realidad es que la fragilidad en la retaguardia los condena.

En la clasificación el balance de goles permanece muy desfavorable. Son 11 a favor y 21 en contra tras 15 jornadas disputadas. "Lo estamos intentando todo y por eso tengo la esperanza de que vamos a salir de aquí. El fútbol son las áreas. En la contraria nos cuesta, pero sobre todo no tenemos que dar facilidades en la nuestra", dijo. Y a la vez se refirió a un parón por la Copa que amplía a 15 días el margen para preparar el duelo contra un Zaragoza que estrenará entrenador.

"Pasar la Copa nos ayudará. Pero tengo ahora la mente puesta en Zaragoza. Porque vienen dos finales . El Zaragoza es un rival muy directo y tenemos que meterlo con nosotros", matizó. Otro aspecto por el que se le preguntó es por una posible charla con Manolo Gaspar en las últimas horas. "Mañana hablaremos todo lo que haya que hablar, futbolistas incluidos", aclaró.

Sobre la apertura del mercado invernal y de las urgencias que tiene este Málaga CF, Mel está "convenido de que el club va a poner todo de su parte para aprovechar esa ventana bien". Y volvió a recordar que nunca se ha visto en una situación parecida. "Intentamos colocar a la gente y que tenga la actitud necesaria, pero los detalles siempre caen del lado del rival, porque en el fútbol interviene la suerte. Pero la suerte la tenemos que buscar".