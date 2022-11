Málaga CF - Sporting: por orgullo y por amor propio

Otra vez en el mismo punto de partida. Pocas cosas han cambiado estas últimas semanas. Solo la clasificación y ha ido a peor, pero la afición del Málaga CF necesita agarrarse a cualquier síntoma de fiabilidad que transmita este equipo. ¿Será en este próximo partido? Los de Pepe Mel reciben este domingo (18.30 horas/LaLiga SmartBank TV) al Sporting de Gijón con el objetivo de sumar, de cualquier forma, para reducir esa diferencia con el 18º puesto (4 puntos antes de comenzar esta jornada).

Cada partido, en cuanto a sensaciones al menos, es borrón y cuenta nueva. Cuando suene el pitido inicial esta tarde, de nada habrá servido lo vivido en Cartagonova. Todo empezará desde cero y, salvo catástrofe, La Rosaleda seguirá empujando de una forma envidiable. Sin embargo, la mochila de errores que carga el Málaga CF es lo suficientemente pesada como para saber que al más mínimo fallo el equipo lo va a castigar atrás con un gol en contra. Ojalá solo se hubiese vivido solo una vez, pero...

La clasificación de LaLiga SmartBank no da lugar -desde hace tiempo- a ningún tipo de tropiezo. El conjunto blanquiazul sigue siendo el farolillo rojo de la categoría. No obstante, habrá que estar pendiente a ese UD Ibiza - Mirandés (14.00 horas). Son, precisamente, los dos equipos que anteceden a los de Pepe Mel en la tabla (12 y 11 puntos, respectivamente). Así que el resultado tendrá incidencia en el presente y en el futuro de los de Martiricos. Aunque el primero que tiene que ganar ya sabemos quién es. El margen de error es inexistente.

Opciones en el campo

Las dudas, como siempre, llegan con la alineación. ¿Qué puede plantear Pepe Mel para resucitar al equipo? Por lo pronto, el madrileño ha convocado a 23 jugadores. Vuelven a la lista Unai Bustinza y Fran Sol después de ser baja en el último encuentro. Mientras que se quedarán fuera Fran Villalba -por la cláusula del miedo impuesta desde el Sporting de Gijón al estar cedido-, Esteban Burgos -cumple sanción por la tarjeta roja recibida ante el Cartagena- y Álex Gallar -contractura en el aductor derecho-, que no termina de coger continuidad.

Ahora bien, ni los más habituales ni los cambios han dado sensación alguna de fiabilidad. Esa «revolución» del madrileño no dio resultado. Salieron algunos jugadores señalados y las incógnitas cada vez son más. Ni los intocables son tan intocables, ni los prescindibles son tan prescindibles en el once titular. Eso sí, Pepe Mel confirmó que el equipo le gustó el pasado jueves -aunque no el resultado- y que no iba a haber tantos cambios.

Rubén Yáñez, a pesar de su error en el primer gol del Cartagena, podría salir de inicio. El técnico también se mostró contento con Juande y con Ramalho. Aunque todo hace indicar que el segundo podría jugar de lateral y Escassi de central. También parece claro que Luis Muñoz y N’Diaye volverán a ser los capitanes del centro del campo, Cristian y Chavarría por las bandas, y Rubén Castro en punta.

Enfrente estará un Sporting de Gijón debilitado por las numerosas bajas con las que llega, cansado por el sobreesfuerzo realizado ante el Albacete, según afirmó Abelardo en rueda de prensa, y con una racha de tres partidos consecutivos sin ganar. Por lo que aterriza en La Rosaleda con sed de triunfo.

Sin embargo, y como dijo Pepe Mel, el rival para el Málaga CF ya es casi lo de menos. El equipo de Martiricos está obligado a salir del pozo sin fondo en el que se encuentra y la esperanza por salir solo la traen las victorias. Por el orgullo hacia este escudo y por el amor propio de los jugadores, hay que hacerlo ya.