El Málaga CF está obligado a hacer una segunda vuelta (y lo que queda de primera) de récord. No hay otra solución que esa para salvar la plaza en Segunda División y es que 10 puntos en las 15 primeras jornadas de LaLiga SmartBank han condenado al conjunto blanquiazul antes de siquiera llegar al mercado invernal [Ver clasificación]. Con años catastróficos en el apartado institucional -sin estar especialmente estable ahora-, es la faceta deportiva la que tiene al equipo con el agua al cuello.

Los 10 puntos en las 15 primeras jornadas no son, ni de lejos, la marca esperada después de la ilusión generada tras el mercado de fichajes. Precisamente, la conversación había girado en torno a ese deseado ascenso. El objetivo había pasado de un extremo a otro: de conseguir los 50 puntos «habituales» para mantener la categoría a soñar con estar en esos puestos de arriba para quién sabe si volver a Primera.

La realidad ahora no se parece en nada al discurso que quisieron transmitir hace solo cuatro meses desde el club y desde el seno de la plantilla. Más que regresar a la elite del fútbol español, todo ha quedado remitido a salvar urgentemente LaLiga SmartBank.

Muy lejos queda aquella temporada 2018/2019 -la primera de estas cinco consecutivas en Segunda- en la que el Málaga CF había alcanzado a estas alturas los 29 puntos. ¡Prácticamente tres veces más de los que tiene ahora! A pesar de todos los problemas extradeportivos que se dieron ese año y de lo que supuso volver al «barro», el equipo cerró la campaña en el tercer puesto (74 puntos) para jugar el play off. No obstante, ese estado de forma no lo llegó a rematar con el regreso a Primera tras caer en la eliminatoria contra el Deportivo.

En una zona media-baja se encontró los dos años siguientes -coincidentes con los años más bajos del club por los graves problemas económicos-. Con una plantilla de un nivel mucho más bajo que el de ahora, llegó a sumar a estas mismas alturas 15 y 22 puntos -temporadas 19/20 y 20/21, respectivamente-. A pesar de esa diferencia, logró culminar las temporadas con relativa tranquilidad: ambas con 53 puntos y en la decimocuarta y la decimosegunda posición con dos grandes segundas vueltas.

El pasado más reciente casi trajo más dolores de cabeza para los aficionados. Cuando todo hacía indicar que los problemas habían quedado apartados y se había podido configurar una plantilla con un mayor límite salarial, el Málaga CF se codeó con los puestos de descenso la temporada pasada sin llegar a estar en ellos. La clave, precisamente, fueron esas 15 primeras jornadas. El equipo, sin ser eficaz a domicilio, consiguió ser el mejor local de Europa después de un rendimiento espectacular en La Rosaleda. El guion cambió bastante a partir de noviembre y ahí quedaron todas las expectativas. El equipo salvó la categoría en la penúltima jornada sin ser por méritos propios.

Los resultados han puesto al Málaga CF ahora en una situación de alerta roja. Solo el mercado invernal y una segunda vuelta milagrosa podrían permitir al equipo no caer en Primera RFEF. Muchos tienen que cambiar las cosas para que ocurra. Lo que es seguro es que lo visto hasta ahora no vale.