Málaga CF: Cero dudas con Pepe Mel

Pepe Mel no está en duda. Eso es lo que quieren transmitir desde el Málaga CF después de algunos rumores que se han generado sobre un posible cese del entrenador. Nadie quiere oír hablar de otra destitución. Nadie duda de que es el técnico ideal para dejar atrás este tormento de temporada. Así que el futuro más inmediato del madrileño en el conjunto malagueño parece asegurado. Lo que pase las próximas semanas nadie lo sabe, pero ahora mismo la confianza en él es plena.

Han pasado cuatro entrenadores en menos de un año por el banquillo blanquiazul y el único deseo ahora es darle toda la confianza al técnico actual para que pueda sacar al equipo del pozo sin fondo en el que se encuentra ahora mismo. No es una tarea fácil. No lo era en su aterrizaje en la Costa del Sol y mucho menos lo es ahora. Son infinitas las costuras que ha demostrado esta plantilla con el paso de las semanas y es tarea de todos recuperar el fútbol y los resultados para abandonar los puestos de descenso.

Es cierto que, después de llegar el 23 de septiembre al banquillo de Martiricos para ser el sustituto de Pablo Guede, el madrileño no ha podido darle al equipo ese giro de 180 grados. A pesar de la multitud de cambios que ha hecho y de los distintos planteamientos que ha propuesto, el Málaga CF va a encarar la jornada 16 de LaLiga SmartBank siendo el colista. Un escenario que nadie se planteaba y que ha provocado que, con el paso de las semanas, los objetivos se hayan tenido que ir reajustando a la realidad.

Pepe Mel ha dirigido a los de Martiricos en 9 partidos. Ha cosechado 1 victoria -Lugo-, 4 empates -Villarreal B, Racing, Andorra y Sporting de Gijón- y 4 derrotas -Leganés, Real Oviedo, Eibar y Cartagena-. Los resultados no le avalan. Lo que sí lo hace es la mejoría del equipo, la mayor competitividad, el nuevo sistema de juego... Por intentarlo no va a ser. No obstante, nadie en los despachos de Martiricos mantiene ahora mismo un ápice de duda sobre el futuro del técnico madrileño en el banquillo blanquiazul.

Después de esta pésima racha en Liga llega la Copa del Rey. El Málaga CF viajará este próximo fin de semana hasta Ibiza para disputar su primer partido contra la Peña Deportiva de Santa Eulalia y nadie quiere hacer el ridículo. A pesar de que la verdadera preocupación está en salvar la temporada en Segunda División, el objetivo más inmediato pasa por competir este domingo (12.00 horas) para jugar la siguiente ronda copera. Hacerlo con más o menos rotaciones será decisión de Pepe Mel, pero nadie en el club quiere que ese choque en tierras ibicencas deje peores sensaciones de las que ya se tienen.

«Finales» en Liga

Una vez pase ese encuentro, la situación sí que se pondrá muy seria para el Málaga CF. A partir del 19 de noviembre llegarán dos «finales» consecutivas, como definió el propio técnico en rueda de prensa: visita al Real Zaragoza en La Romareda y contra la Ponferradina en La Rosaleda. Precisamente, son dos equipos que se sitúan en los puestos fronterizos con el descenso y ambos, en estos momentos, son dos rivales directos con 16 puntos -seis más que el Málaga CF-. En función de cómo salga el equipo después de esas dos jornadas, las opiniones sobre el técnico serán unas u otras.

Lo que no admite duda es que ahora mismo Pepe Mel es el hombre indicado para resolver la situación. No está en juego su futuro como entrenador blanquiazul. El apoyo desde el club es pleno y el respaldo es absoluto. Lo que ocurra tras esas dos «finales» ya se verá.