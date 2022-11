Pepe Mel habló en sala de prensa a dos días del debut copero ante la Peña Deportiva y señaló que esta competición "nos puede ser para muchas cosas". "Nos la vamos a tomar con toda la seriedad que merece", aseguró. El técnico madrileño confirmó las bajas de jugadores importantes como Escassi, Luis Muñoz, Álex Gallar o Fran Villalba y, además, explicó que su equipo tiene que pensar "que este partido puede ser el bueno para el siguiente, que es en La Romareda".

Copa del Rey

"Nos puede venir bien en parte, porque necesitamos muchas cosas que nos reafirmen. Tenemos que ir a competir, pasar y los futbolistas tienen que ver en la Copa la posibilidad de salir con buena cara, buenas sensaciones... y todo eso nos va a ayudar. Nos puede servir para muchas cosas, nos la vamos a tomar con toda la seriedad que merece. Vamos a competir, tenemos que dar pasos adelante".

Rotaciones

"Podemos hacer una mezcla de las dos cosas, puede ser un buen partido para probar algo para después, que es el partido del Zaragoza".

Rival: Peña Deportiva

"Tiene jugadores que han jugado en Segunda. Vamos a jugar en un campo de césped artificial y tendrán toda la ilusión del mundo en eliminarnos y que les toque un Primera. Tenemos que pensar que este partido puede ser bueno para el siguiente que es en La Romareda".

Ausencias: Fran Villalba

"Tiene una pubalgia que le viene de lejos, y lo hemos parado esta semana pensando en poder recuperarlo para inicio de la que viene".

Solucionar errores

"Nuestros problemas hace tiempo no son psicológicos, sino de conceptos, tácticos y que podemos solucionar por nosotros mismos. Tenemos que solucionar los errores que nos hacen no conseguir puntos cuando no somos peores que el rival".

Actitud

"Tenemos ganas de revertir la situación, yo también lo quiero conseguir, es un reto que tengo que conseguir con los futbolistas".