Este jueves compareció Luis Muñoz, capitán del Málaga CF, en rueda de prensa para analizar la situación del equipo tras la victoria en Copa del Rey y en qué estado se afrontan estas dos 'finales' ante Zaragoza y Ponferradina. La clasificación aprieta con esos seis puntos de diferencia con respecto a la salvación, pero el jugador blanquiazul mantiene la misma meta: "Somos jugadores muy buenos, pero tenemos que demostrarlo como grupo. Tenemos que ir en la misma dirección".

El equipo blanquiazul visita este sábado La Romareda. "Nosotros sabemos la situación del Zaragoza y ellos saben la nuestra. Están mal, pero tendrán más presión que nosotros porque juegan en su campo y con la afición. Tenemos que saber jugar con la situación. Tienen una buena plantilla. Hay que pensar cómo hacerles daño y cómo contrarrestar su ataque", comentó el centrocampista, a lo que añadió: "Pensar en nosotros, en conseguir la victoria y en dar lo mejor para ganar".

No obstante, en el equipo son conscientes de que este sábado puede suponer un punto de inflexión: "Sabemos que hay que sacar esto como sea. La gente lo tiene en mente. Estamos entrenando muy bien, con ganas, con ambición y con una idea que llevamos transmitiendo toda la semana: ganar en Zaragoza". Sin embargo, el capitán se mostró contundente a la hora de calificar la importancia de estos dos encuentros: "Nadie te dice que ganando estos dos partidos te vas a salvar. Sí que son muy importantes para romper la racha y poder salir de ahí abajo".

¿Problemas de ansiedad? ¿Errores propios? "Ansiedad no tenemos yo creo, tenemos ambición más que nada. Esa ambición por querer ponernos delante en el marcador o ganar nos puede penalizar. Ha habido partidos en los que hemos merecido más que el rival y otros que hemos perdido con errores nuestros, pero he visto a otros equipos de Segunda con más errores que nosotros y no les están perjudicando tanto", explicó.

Aunque lo cierto es que el capitán, con experiencia en este tipo de baches, se mostró confiado: "Presión ninguna, he vivido situaciones muy parecidas a esta en el club. Me duele ver la situación, cómo nuestra gente viene a disfrutar y se van con la cabeza hacia abajo, y cómo mis compañeros trabajan y no llegan los resultados. El fútbol es así y tenemos que saber cómo darle la vuelta. Lo mismo que hoy cae hacia un lado mañana cae hacia otro".

No obstante, el reto está claro: "Objetivos de puntos no nos ponemos porque nunca se sabe. Quedan seis partidos hasta la primera vuelta y tenemos que conseguir el mayor número de victorias", analizó Luis Muñoz.