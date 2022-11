Un mercado de fichajes acelerado

El Málaga CF tiene urgencias, muchas, y hay un factor que puede jugar a su favor en este mercado invernal. Esta temporada es especial por la disputa del Mundial de Qatar en medio de las competiciones de clubes, y eso ha hecho que los equipos de primer nivel tengan ahora varias semanas de descanso al verse obligadas las grandes ligas a parar. Esto también afecta a la planificación de los todos ellos, ya que este curso pueden pensar a mitad de noviembre en cerrar incorporaciones de cara a la segunda parte del campeonato, aunque no puedan ser inscritos hasta que abra la ventana de fichajes, el próximo 2 de enero.

Los clubes de Primera División pueden ir realizando fichajes, debido a que la competición no volverá hasta final de año. Esto puede provocar que la cadena de movimientos que cada año se desarrolla a lo largo del mes de enero se anticipe.

¿En qué puede beneficiar al Málaga? Al poder configurar sus plantillas con mucho tiempo de antelación, pensando ya en la vuelta a la competición en 2023, los equipos de Primera también tendrán claro antes de los habitual con qué futbolistas no van a contar para la segunda parte de la temporada. Si el club blanquiazul pretendiera la cesión de algún descarte de un club de LaLiga Santander, ese podría tener abierta la puerta mucho antes que en otros cursos. Y eso es justo lo que necesita el conjunto de Martiricos, que sus incorporaciones invernales estén metidas en dinámica para que compitan lo más pronto posible. A ser posible, en la primera jornada de 2023, en el encuentro en La Rosaleda frente al Tenerife, el fin de semana del 8 de enero.

El primero, a punto

El club tiene pensado hacer varias incorporaciones en este mercado invernal. Se plantean en torno a tres operaciones, dos extremos y un lateral diestro que haga de competencia real con Juanfran. ¿El problema? El de siempre, el aspecto económico. Con el margen libre que tiene en estos momentos el Málaga, algo menos de medio millón de euros, es prácticamente imposible abordar tres operaciones de futbolistas que vengan a dar un salto de calidad a la plantilla. Así que, si no se logran nuevos ingresos, es obligatorio dar salida a alguno de los jugadores que no están teniendo protagonismo y además cobran un sueldo considerable. Tarea difícil también.

El primer movimiento parece que está cerca de concretarse, aunque todavía es pronto para asegurarlo. Sobre todo porque hay otro club que tiene que terminar de dar el visto bueno. Yanis Rahmani no está teniendo apenas protagonismo en el Eibar y, si la cosa no cambia en este mes y medio, su intención es buscar una salida en enero en busca de minutos. El Málaga es el mejor colocado, las conversaciones con su entorno ya se han producido y la predisposición es total, pero habrá que tener paciencia hasta los primeros días de enero para que no ocurra nada raro y se pueda concretar. Además de Yanis deben llegar uno o dos fichajes más, pero hace falta ‘cash’.