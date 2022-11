Pepe Mel compareció este viernes en rueda de prensa en la previa de la visita del Málaga CF al Real Zaragoza. Será un encuentro clave por la clasificación y decisivo para ambos equipos, donde habrá un factor muy importante: el estado mental y anímico. Los dos se la juegan, pero el técnico blanquiazul confía en que este puede ser el partido con el que cambiar la dinámica del conjunto de Martiricos.

Una de las razones por las que será un partido complicado es porque los maños estrenan entrenador en LaLiga SmartBank: "Todo el trabajo de scouting vale poco. La única referencia son los escasos vídeos del partido de Copa del Rey y poco más". No obstante, Pepe Mel conoce bien al rival: "Con Fran Escribá me he enfrentado alguna vez. Sé lo que piensa del fútbol y lo que quiere de sus equipos. Vamos a encontrar un Zaragoza ordenado, junto. Vamos a intentar desarbolar eso con diferentes situaciones que hemos trabajado".

Ahora bien, ¿se puede hablar de final? "Lo vamos a jugar como un partido de liga, pero seríamos unos insconcientes si no nos diéramos cuenta de que las posibilidades se cortan. Sabemos que es importante por la situación del Real Zaragoza en la tabla. Nos haría acercarnos. Es curioso que hablemos de esto en noviembre, pero nos lo hemos ganado con nuestro rendimiento. No miro los meses que quedan, sino los puntos. El equipo tiene que llegar a abril con todas las expectativas abiertas", analizó el técnico.

No obstante, Pepe Mel llegará con notables bajas al encuentro en La Romareda. Ramón, al que consideraba "un futbolista muy importante para Zaragoza", N'Diaye, Dani Lorenzo, Andrés Caro y Álex Gallar, con quien ha priorizado el factor humano sobre el futbolístico: "No hemos incluido a Álex en la lista porque pienso que este fin de semana tiene que pasarlo con Raquel, su mujer y tener ese fin de semana juntos para poder contar con él contra la Ponferradina".

Más allá de las ausencias y del estado del rival, la responsabilidad sigue siendo de los jugadores blanquiazules: "El equipo hace partidos a un buen nivel. No solamente es que no sea inferior, es que para mí muchas veces es mejor, pero el rival no comete errores y no nos da facilidades en su área", e insistió: "Tenemos que mejorar en las dos áreas. Tenemos que ser más eficaces con más apariciones y en el área propia más contundentes. Si solucionamos eso, tenemos argumentos para salir".

Así que dos equipos históricos, "dos espejos con ciudades parecidas" se enfrentan en un partido clave en LaLiga SmartBank. Son muy difíciles ambas situaciones, el Zaragoza aún tiene dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, pero Pepe Mel quiere confiar en la suerte: "Algún partido tiene que ser clave. La primera vez que hemos tenido fortuna fue la Copa. Por algún sitio hay que empezar. A ver si las velas negras se convierten en blancas".