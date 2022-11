El Málaga CF ganó, pero Pepe Mel sabe que no hay nada hecho. El técnico blanquiazul compareció en sala de prensa después de la victoria ante la Ponferradina con un claro mensaje que repitió varias veces: "Lo importante era ganar. De nada nos hubiese valido un encuentro como el Villarreal B si no ganas. Nos íbamos con cara de tontos", y es que el entrenador, ante toda la euforia, es partidario de mantener los pies en el suelo.

Hubo que sufrir y esa es una de las grandes noticias que sacó Pepe Mel. "Como no podía ser de otra forma, ha sido sufriendo, luchando mucho, peleando. El empate de Zaragoza nos supo muy bien y hoy nos vuelve a saber bien. El equipo hace muchas cosas. A los chicos no se les puede decir nada en cuanto a pundonor, querer hacer y trabajo", destacó el técnico.

La victoria contra la Ponferradina era trascendental por ser un rival directo: "Los futbolistas saben que no pueden bajar los brazos hasta el final, que esto es muy largo. Eso es bueno. Hemos conseguido una victoria que nos acerca al objetivo", explicó.

No obstante, para el técnico, el azar juega un papel muy importante en el fútbol: "Esto no deja de ser un juego. Hasta ahora siempre caía el azar al otro lado. Varió un poco el día del Sporting, siguió en la Copa, ante el Zaragoza y hoy ha sido importante para estar. Gol anulado por el VAR, lesión de un jugador importante, fallado un penalti, pero es que el gol se lo ha metido la Ponferradina", explicó confiando en que las cosas cambien ahora.

Aunque no quiere celebrar. Eso lo deja para los jugadores porque él lo tiene claro: "Es un desahogo. También para el público. Que el equipo haya ganado en casa, ante un rival directo, nos acercamos a tres puntos y todo parece más fácil, pero no hemos conseguido nada. El Málaga CF sigue en descenso y no hay nada que celebrar. El Málaga CF no puede estar en descenso. El día que no lo esté empezaremos a celebrar algo".

Pepe Mel no dudó en darle la oportunidad a otros jugadores. Fran Villalba y Lumor, aunque anunciado el viernes, fueron dos sorpresas en el once: "Fran Villalba ha estado al nivel de sus compañeros en cuanto a darlo todo. Han corrido mucho. Lumor, ya os lo he dicho, poco a poco tiene que ir sumando. Hay que tener paciencia. Viene de no hacer nada, de estar en el paro".

Aunque si la suerte juega en el fútbol, no parece hacerlo en la salud: Jozabed está malo; Ramón, Gallar y N’Diaye están lesionados; y todo hace indicar que Haitam pasará a esa lista. El lunes pará pruebas por el ligamento cruzado anterior de su rodilla.

Una vez dado cerrado estas dos finales, al Málaga CF le espera un duro calendario para finalizar la primera vuelta de LaLiga SmartBank: "Las clasificaciones en Segunda no importan, el Levante tiene una plantilla tremenda, pero nosotros vamos con mucha energía y espíritu de ganar", aseguró Pepe Mel. Aunque confía después de saber sufrir y de dejar la portería al fin a cero: "Lo mismo se nos dan mejor Levante y Granada", aventuró.