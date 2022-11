No todo iba a ser redondo en el Málaga CF porque parece que en este club no pueden salir todas las cosas bien. Las sensaciones son dramáticas con Haitam. El extremo pasará el lunes unas pruebas para determinar la gravedad de la lesión del canterano en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. «El médico dice que no pinta bien», confirmó Pepe Mel en rueda de prensa.

Lo cierto es que el «34» fue el mejor del equipo contra la Ponferradina. Desbordó por banda, desquició al lateral izquierdo berciano y provocó un penalti con un duro golpe del portero rival. En el regreso al césped, saltó la sorpresa con su cambio. Todo hacía indicar que era fruto de ese infortunio, pero las noticias son mucho peores. Incluso el técnico lo ve fuera: «Habíamos encontrado en Haitam esa perla que tenemos que cuidar y nos ha durado poquito». Habló de él en pasado. Anotó su primer gol como blanquiazul contra el Real Zaragoza hace una semana. Pepe Mel, con valentía, apostó por él como titularidad después de su gran puesta en escena en La Romareda. Junto a Cristian, es un jugador diferente, desequilibrante, aporta desborde y regate... era todo lo que le faltaba a la plantilla. Sin embargo, el Málaga CF podría haber perdido al canterano para todo lo que queda de temporada. A falta de los resultados que lo confirmen, la preocupación es total en el club. Haitam había encontrado en Pepe Mel a su principal valedor. Ante la falta de verticalidad por banda, todo apuntaba a que iba a jugar bastantes minutos. Ahora todo podría cambiar. Ojalá sea lo menos posible. La suerte sigue dando la espalda.