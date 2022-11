Haitam, una baja trascendental para este Málaga CF

La grave lesión de Haitam ha sido la peor noticia que ha podido recibir Pepe Mel en estos momentos, cuando parece que todo comienza a rodar con el mejor Málaga CF de la temporada. El técnico madrileño confesó en la rueda de prensa tras la victoria contra la Ponferradina que no había motivos para caer en la euforia, pero aún más preocupado se le vio al hablar sobre la baja del canterano, cuando su estado físico aún era una hipótesis.

El entrenador blanquiazul se dirigió a él como "perla" y es que Haitam, después de superar algunos contratiempos musculares, había caído de pie en un Málaga CF que carece de extremos veloces, verticales y con gol. Vistas las necesidades de la plantilla y el tipo de fútbol de Pepe Mel, todo hacía pensar que un jugador como el marroquí podía ser imprescindible, como titular o como suplente. Aunque la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda lo ha frenado todo.

Lo cierto es que Haitam apenas había contado con protagonismo por diferentes circunstancias. Hasta la jornada 15 de LaLiga SmartBank solo había disputado 44 minutos -Huesca y Racing-. Después de ese partido en El Sardinero sufrió una lesión muscular que le mantuvo apartado y, precisamente, reapareció en La Romareda (12 minutos). Pero lo hizo a lo grande, marcando un gol para adelantar al equipo blanquiazul contra el Zaragoza.

Ante la Ponferradina confirmó lo que podía llegar a ser. Pepe Mel lo apostó todo con Haitam y Cristian, dos jugadores de La Academia, por las bandas y la moneda le salió cara. El '34' fue el mejor del equipo en solo 45 minutos. Aportó frescura al juego, regate, verticalidad y provocó un penalti que después acabaría fallando Rubén Castro. El marroquí, en plenas condiciones, reúne todo lo que el técnico le pide a un jugador de banda.

La carrera de Haitam se verá duramente frenada y, en estos momentos, no hay peor noticia para el club de Martiricos. Álex Gallar no juega dos encuentros consecutivos desde las jornadas 7 y 8. El momento futbolístico de Hervías es bajo. Mientras que Cristian parece haber conquistado el costado izquierdo. ¿Lumor en posiciones más adelantadas? ¿Dani Lorenzo, Febas o Fran Villalba a la banda? Ahora tendrá que inventar Pepe Mel hasta que lleguen los refuerzos de invierno, pero lo cierto es que la grave lesión de Haitam no ha podido llegar en peor momento.