Levante UD: El peor rival en el mejor momento

El Málaga CF se encuentra en el mejor momento de la temporada. El equipo ha enlazado por primera vez cuatro partidos consecutivos sin perder desde 2021 y ha conseguido que la salvación sea menos utopía que hace un mes. Aún hay mucho trabajo por hacer, pero el conjunto blanquiazul ha dado varios pasos hacia delante en los últimos meses. Ahora es cuestión de refrendarlos ante otro tipo de rivales para que no sea una casualidad, sino más bien la causalidad del buen trabajo del cuerpo técnico.

Son muchos los motivos que invitan a pensar que este equipo puede ir hacia arriba. Por necesidad de salir del pozo del descenso o por el encaje de las piezas en el sistema, Pepe Mel ha conseguido encontrar, dos meses después de llegar, un grupo de jugadores que luchan y que pelean cada partido. Sporting de Gijón (1-1), Peña Deportiva en Copa del Rey (0-0), Real Zaragoza (1-1) y Ponferradina (1-0) han sido los rivales con los que el Málaga CF ha alcanzado esa racha de partidos para poder respirar, aunque sea mínimamente, en LaLiga SmartBank, además de lograr el pase copero.

Lo cierto es que en este periodo se han podido extraer muchas más lecturas positivas que negativas del equipo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el empate en La Romareda se produjo en inferioridad numérica. Después de sufrir una auténtica sangría en defensa, los futbolistas han sabido sacar rédito del trabajo atrás. Las desconexiones mentales tras recibir gol parecen haber desaparecido. Y, además, el equipo ha cumplido en esas dos finales contra rivales directos de la zona baja. Ahora bien, el futuro más inmediato no es nada fácil y es que los de Martiricos tendrán que salir vivos de su próximo duelo contra el mejor rival de la categoría en las últimas semanas para mantener sus buenos números.

Los de Pepe Mel visitarán el próximo domingo al Levante UD, el cuarto clasificado de Segunda División. El inicio del conjunto granota no fue esperanzador. Con Mehdi Nafti consiguieron 10 puntos en 9 jornadas, unos números muy flojos para un equipo que descendía de Primera y que está construido para volver cuanto antes a la elite del fútbol. Ante esos resultados, el club decidió destituir al entrenador franco-tunecino y, después de varios encuentros con un interino, fichar a Javi Calleja, técnico que pasó por el Málaga CF en su carrera como jugador de fútbol.

Pues el madrileño ha convertido al Levante en el equipo más en forma de LaLiga SmartBank. Solo el Alavés, actual líder, consigue igualarle en rendimiento desde la jornada 9. El equipo levantino no pierde un partido desde el 9 de octubre, aún con Nafti en el banquillo. Desde entonces, ha sumado 6 victorias -una de ellas en Copa del Rey- y 3 empates con un balance de 15 goles anotados y 6 encajados. Por lo que al Málaga CF le llega en su mejor momento el peor rival posible.

El artífice de esta sobresaliente mejoría ha sido Javi Calleja. El técnico ha conseguido sacar la mejor versión de su gran plantilla y ha logrado devolver al equipo a las puestos de play off. No obstante, el madrileño no se sentará en el banquillo del Ciudad de Valencia contra los de Pepe Mel. Fue expulsado del partido frente al Lugo en el minuto 98 después de que el árbitro anulara un gol de Vicente Iborra y el Comité de Competición le ha sancionado con dos encuentros. Por lo que el equipo perderá a su líder en la banda.

Así que los de Martiricos tendrán el doble reto de vencer a uno de los «grandes» de la categoría y, aún más importante, seguir consiguiendo puntos para cerrar la primera vuelta en las mejores condiciones posibles. No hay mayor objetivo que ese teniendo en cuenta las circunstancias.

El trabajo está ahí. Según lo visto en las últimas semanas, el Málaga CF y Mel caminan en buena dirección. El margen de mejora es muy amplio. Salir reforzados del mercado de invierno es el gran objetivo, pero antes habrá que pasar, entre otros rivales, por el Levante e intentar mantener el buen momento actual de los blanquiazules.