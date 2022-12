Rubén Yáñez ha sido una de las figuras más importantes del Málaga CF en las últimas semanas. Algunos de los puntos que se han sumado han sido gracias a sus intervenciones, pero el catalán no quiere elogios. El guardameta compareció ante los medios para responder sobre la actualidad blanquiazul y confesó que este era su gran objetivo: "He tenido unos años sin mucha regularidad en cuanto a partidos, pero llevaba trabajando mucho para estar en este momento. Lo estoy aprovechando y ayudar al equipo es lo más importante", comentó el portero.

Precisamente, ha llegado en el mejor momento de la temporada del Málaga CF. "Estamos bien, en dinámica positiva con varios partidos puntuando. Ese es el camino. No hay que relajarse y hay que seguir con el trabajo que estamos haciendo. El haber puntuado durante tres partidos nos hace sumar, aprender y ser más fuertes con lo que estamos construyendo", explicó sobre el trabajo de las últimas semanas. Y lo cierto es que La Romareda fue su particular consagración: "A nivel particular, acabé muy contento en Zaragoza por aportar al equipo. Es verdad que se dieron muchas actuaciones en el partido que nos mantuvieron en el resultado. Es un reflejo del trabajo que estamos haciendo".

Los datos demuestran que la fiabilidad en defensa está comenzando a crecer. ¿Qué ha cambiado? "Es el trabajo que se ha estado haciendo. Creo que estamos en un momento de la temporada en el que ya teníamos que sacar resultados positivos y al final es un trabajo que se lleva haciendo toda la temporada. Ha habido momentos en los que no hemos sacado resultados, pero ahora está dando los frutos", aseguró Yáñez. Aunque también reconoció que el aspecto psicológico está siendo de ayuda: "Estamos buscando todas las herramientas para conseguir el mejor rendimiento. Ya se ha demostrado que no es solo a nivel físico, a nivel mental es muy importante el competir, salir con espíritu ganador".

Después de la victoria contra la Ponferradina, el Málaga CF visita al equipo más en forma de LaLiga SmartBank. "El Levante es un partido más en el que tenemos que sacar los tres puntos. Vamos a un campo difícil con un rival que viene de Primera División. Eso es algo de lo que tenemos que ser conscientes y estar más preparados que nunca. Rendir y salir al campo al 100%. No hay otra receta".

No obstante, prefirió ser cauto con respecto al futuro. "El equipo tiene que ir partido a partido. Parece un tópico, pero es la realidad. Ahora solo toca pensar en el Levante, en cómo enfrentarnos a ellos y el objetivo de sumar los tres puntos. Ahora bien, es un trabajo largo. Aunque sumemos un resultado positivo, tenemos que seguir trabajando y esa es la clave. Enfocarnos en lo que viene y después trabajar en el siguiente". Todo dependerá de lo que ocurra las próximas semanas: "Nosotros estamos buscando la dinámica positiva, ir sumando y luego ya se verá. Todo va en concordancia a lo que vayas puntuando. Si conseguimos puntuar en estos partidos, miraremos más arriba", manifestó Rubén Yáñez.