Juande, otro inquilino para la enfermería

Cuatro jugadores que salieron de inicio el pasado fin de semana en el Málaga CF-Ponferradina, que acabó con victoria blanquiazul, tienen su presencia contra el Levante descartada o muy apurada. Ya no es solo que la enfermería de los de Martiricos esté en constante ebullición, es que Pepe Mel no ha podido crear un grupo compacto con el que poder competir durante varios partidos consecutivos.

Aún quedan 48 horas para que el club haga oficial la convocatoria. El equipo entrenará tanto el viernes como el sábado, pero las noticias no van tanto con el trabajo que puedan hacer los futbolistas, sino con qué jugadores podrá contar Pepe Mel para el partido contra el Levante y es que podrían ser seis las ausencias.

La baja más preocupante es la de Juande. Las pruebas médicas confirmaron este jueves una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha del cordobés. El equipo volvió a los entrenamientos el martes y él no estuvo presente, permaneció en el gimnasio, aunque desde el club aseguraron que estaba «apto». Era cuestión de prevención. El miércoles regresó al trabajo al mismo ritmo que todos sus compañeros y las últimas noticias no han podido ser peores. No es la primera lesión que sufre esta temporada. El central se ha perdido ya seis partidos de Liga. Había enlazado cuatro seguidos sobre el campo, en ellos se convirtió en el líder de la zaga y ahora podría haber caído. Lo más seguro es que se pierda varias semanas.

Por si fueran pocas las preocupaciones, Pepe Mel no solo ha perdido a su principal baluarte en la zaga. Esteban Burgos, su habitual compañero, también lleva varios días trabajando al margen. No obstante, las previsiones son algo más optimistas con la reaparición del argentino. El central del Málaga CF se retiró de la sesión del miércoles por un esguince «leve» en su tobillo izquierdo y no ha vuelto. La pareja Juande-Burgos es en la que más confía el técnico. El primero está casi descartado. El segundo podría regresar para jugar en el Ciudad de Valencia. Habrá que esperar, pero las sensaciones no son excesivamente positivas.

A todos ellos se podría sumar en las próximas horas Cristian. El canterano ha sido en los últimos partidos un jugador esencial en los planes del técnico madrileño. No solo en ataque, sino también, y de forma sorprendente, en defensa. Esa inercia que ha cogido el marbellí podría parar porque el extremo no pudo acabar el entrenamiento del miércoles al sufrir unas molestias en el aductor derecho. Su estado físico es toda una incógnita hasta este viernes. Cristian está pendiente de pasar una resonancia y, a partir de ahí, se podrá especular sobre su presencia en el verde. Si se confirman los peores pronósticos, sería una baja muy importante porque la plantilla se quedaría con solo un extremo disponible, Hervías.

El marbellí es un enigma. El que por desgracia ya está fuera es Haitam. El técnico blanquiazul ha perdido a su «perla» para el resto de la temporada. El marroquí sufrió contra la Ponferradina una rotura del ligamento cruzado y tendrá que pasar por quirófano. Cristian y Haitam habían sido los dos extremos titulares el pasado sábado y existe la seria posibilidad de que ninguno esté contra la UD Levante. Es más, a todas estas bajas hay que añadir a Ramón y a Álex Gallar, que también están prácticamente descartados.

A 48 horas del partido, la situación es crítica en la enfermería. Pepe Mel tendría que darle un giro de 180 grados a la alineación y la situación no permite grandes experimentos, aún menos contra uno de los «grandes». El técnico esperaba que la suerte le sonriera al Málaga CF. Por lo pronto, solo le da la espalda.