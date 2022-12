El rompecabezas de la defensa

Pepe Mel vive con el Málaga CF en una eterna partida de ajedrez. Tiene que dar marcha atrás en cada movimiento de piezas que realiza cada dos o tres encuentros. El pobre momento futbolístico de algunos jugadores obliga a modificar algunas jugadas sobre el tablero, pero lo cierto es que las lesiones están siendo el gran rompecabezas del técnico madrileño. Ni la clasificación permite grandes experimentos ni tampoco hay plena fiabilidad en todas las alternativas.

La defensa ha dado problemas durante toda la temporada. Comenzó siendo la primera línea perjudicada por las bajas -hubo jornadas en las que no hubo centrales naturales-. Ahora, a esas lesiones, se ha sumado el deficiente estado de forma de determinados futbolistas. Por lo que, a solo un día del partido, ningún defensa tiene su puesto garantizado en el once titular contra el Levante UD. Lo único que ya está confirmado es que Juande no volverá a vestir la camiseta blanquiazul hasta 2023, según los médicos.

La principal incógnita y preocupación es Esteban Burgos. El argentino es el único futbolista con el que Pepe Mel puede esperar su regreso. Y, además, es el que más interesa. El central ha formado dupla titular con Juande y el cordobés se ha caído. Por lo que Burgos tiene que implantar su jerarquía.

El debate es su compañero. ¿Bustinza, Ramalho o Escassi? No son muchas más las opciones que hay. Sin embargo, coger alguna de esas variantes significa despejar otras incógnitas, ya que cualquiera de ellas podría salir de inicio en otra posición. Pepe Mel incluso podría apostar por N’Diaye como central, ya se vio en la segunda parte contra el Sporting. Ramalho también podría disputarle el carril derecho a Juanfran.

Lateral izquierdo

Todas las posiciones de la defensa plantean serias dudas, pero la que más dolores de cabeza está dando es el lateral izquierdo. Ni Javi Jiménez ni Lumor son el seguro de vida que necesita el Málaga CF en estos momentos. Ninguno de ellos ha conseguido sobreponerse como titular, ni siquiera se les recuerdan grandes acciones esta temporada. Más bien destacan por los errores groseros que han cometido o por el pésimo estado futbolístico en el que se encuentran ambos.

Pepe Mel continúa con el discurso de que hay que esperar a Lumor porque llegó a Martiricos como agente libre. El debate con Javi Jiménez es más preocupante por la cantidad de puntos que le ha quitado al equipo con sus propias expulsiones o provocando la de otros compañeros. No obstante, no habría que descartar la variante de Bustinza.

Así que Pepe Mel tendrá que dar con la tecla con la defensa más fiable. La preocupación es Esteban Burgos. Si entra en la convocatoria, juega como titular. Si no llega, los problemas se multiplican y ahí es donde la seguridad jugará un papel fundamental.