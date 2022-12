1-0: La suerte vuelve a darle la espalda al Málaga CF

La suerte puede dar la cara o la espalda. Normalmente, ambas opciones se alternan, pero el Málaga CF solo logra ver la parte más fea del azar y es que el equipo blanquiazul no hizo nada tan malo como para perder este domingo contra el Levante UD (1-0). ¿Hizo mucho para ganar? Tampoco. Pero mantuvo la cara hasta el final, ejecutó un planteamiento firme y solo un remate de cabeza de Iborra, precedido de un gesto técnico más afortunado que de calidad de Brugui, rompió el marcador para cerrar la victoria de los de casa.

Los locales no tuvieron muchas más ocasiones de peligro. El dominio no fue asfixiante. Los de Pepe Mel pelearon el partido e incluso tuvieron alguna ocasiones para batir al cancerbero rival. No hubo errores groseros esta vez, pero la suerte definió un choque que se le vuelve a escapar al Málaga CF por un mínimo detalle.

Lo cierto es que el partido comenzó con mucha presión antes del pitido inicial. Algunos de los rivales directos del conjunto blanquiazul ganaron sus encuentros. El Real Zaragoza venció en la visita del Ibiza (2-1), el Mirandés dominó con solvencia contra el Albacete (4-2) y el Lugo conquistó el campo del Racing (0-1). Así que todos ellos habían dado un pase muy importante en la clasificación de LaLiga SmartBank.

Pepe Mel, por lo pronto, plantó una línea de tres centrales para proteger al equipo. El Levante UD quería llevar el control del juego y al Málaga CF pareció no importarle. Sin embargo, más jugadores en defensa no significa sufrir menos y eso lo evidenció el técnico madrileño en el minuto 10 cuando Cantero le ganó la espalda a Esteban Burgos en una acción de peligro que frenó Rubén Yáñez.

Después de unos primeros 15 minutos de tanteo, las acciones de peligro comenzaron a tomar protagonismo. A pesar de ese repliegue blanquiazul, un saque de Yáñez cayó en los pies de Javi Jiménez, el jienense recorrió el campo por el carril del centro, le pasó el balón a Rubén Castro en una posición clara y el canario falló. Minutos después hubo que darle las gracias al palo porque el poste impidió que Joni Montiel pudiera haber marcado el gol de la jornada con una falta directa. Él mismo pudo anotar también en el 32’ gracias a su disparo lejano.

El partido volvió a congelarse, pero los de Pepe Mel rozaron el gol, otra vez con Rubén Castro, en el último minuto de la primera mitad. El equipo fue un filón a la contra. Condujo Febas, centró Villalba y el ‘24’ marcó, pero en fuera de juego. Así que nada. Hasta ese momento, todo controlado.

Ningún equipo estuvo especialmente acertado en las zonas de peligro, ni en el área ni tampoco en esa franja entre el pivote y la defensa. Los blanquiazules obligaron al equipo de Javi Calleja, este domingo dirigido por Quique Álvarez, a alterar los planes del partido con varios cambios antes del minuto 55. Cantero volvió a amenazar la tranquilidad de Yáñez con un disparo desde fuera del área porque ese fue todo el peligro que creó el Levante. En ocasiones pareció brillar el miedo a perder los puntos que la apuesta por ganarlos.

Sin embargo, por mucho que trates de resistir la muralla, en cualquier momento puede caer. Después de un córner, el conjunto valenciano puso un pase a Brugui, que mandó el balón al larguero, y Vicente Iborra fue el encargado de coger ese balón suelto para mandarlo al fondo de la red (1-0). Poco pudo hacer Yáñez. Otra vez tocaba remar y otra vez que la suerte daba la espalda.

Pepe Mel le quiso dar un vuelco a la frontal ofensiva blanquiazul. El técnico lo apostó todo con Fran Sol, Loren e Issa Fomba. El Málaga CF le dijo adiós a la defensa de cinco y el ataque lo agradeció porque, además de tener a más jugadores volcados, la frescura de los de arriba permitió dar algún susto. El propio canterano tuvo un par de ocasiones que obligaron a Dani Cárdenas a actuar.

Sin embargo, el Levante es el Levante. Viene de Primera y no dejó respirar a los de Martiricos. Yáñez, otra vez, salvó en multitud de ocasiones a sus compañeros. Aunque el Málaga CF apretó con Fomba como principal amenaza. El guardameta catalán impidió el 2-0, Loren pudo certificar el 1-1, pero todo se quedó como estaba. 14 puntos y a seguir trabajando porque el jueves llega el Granada.