Málaga - Granada: Derbi y ¿fiesta?

Después de la decepción por la temprana eliminación de España en el Mundial, vuelve la vida a La Rosaleda. Tampoco saltan fuegos artificiales en Martiricos. Es más, todo apunta a que será una noche difícil con frío y lluvia, pero un derbi andaluz siempre es especial. No acompañará la meteorología, pero sí que lo hará la fiesta que se espera en la grada para volver a presenciar un Málaga CF-Granada CF (21.00 horas/LaLiga SmartBank TV), aunque sea otra vez en Segunda División.

Alfred N’Diaye comentó este martes que «es un derbi y hay que ganar». Sí, es un derbi y hay que ganar. Pero ese no es el único motivo por el que hay que conseguir el triunfo. El Málaga CF tiene la permanencia a cuatro puntos después de la derrota contra el Levante. Sin embargo, el conjunto blanquiazul ya sabrá antes del partido todo lo que han hecho sus rivales por la permanencia. El Lugo-Sporting (16.15 horas), UD Ibiza-Racing (18.30 horas) y Levante-Ponferradina (18.30 horas) podrían dar un vuelco importante a la tabla.

No obstante, el equipo de Martiricos no solo juega contra el Granada y de forma indirecta en esos encuentros, lo hace también contra sí mismo. Es cierto que el Málaga CF ha sumado de forma consecutiva en tres de los últimos cuatro partidos de LaLiga SmartBank -Sporting, Zaragoza y Ponferradina-, pero no está siendo suficiente porque el resto de equipos lo hacen a un mayor ritmo. La Rosaleda tiene que convertirse en un fortín y ese debe ser el primer paso para todo lo que tenga que venir después.

Como acostumbra ya, la enfermería sigue siendo el principal foco de preocupación. Pepe Mel confirmó que nueve jugadores -entre primer equipo y La Academia- son baja. El técnico solo ha recuperado a Pablo Chavarría. Bustinza, Juande, Ramón, Álex Gallar y Cristian continúan al margen. Así que el canterano Juanmita será la gran novedad con respecto a la anterior convocatoria.

En la otra mitad del campo estará un equipo obligado a sumar, pero eufórico. El Granada ha preparado un desplazamiento masivo para el derbi. No solo se han vendido las entradas de la zona visitante, sino que también las de algunos sectores colindantes. Vendrán varios autobuses, tendrán a su afición en La Rosaleda y se encontrarán con todo el apoyo para tratar de ganar. El club ha construido una plantilla para regresar a la elite y antes tienen que volver a los puestos de play off.

Y es que, aunque suene extraño, el conjunto nazarí está en pleno proceso de reconstrucción. Después de un mal inicio con Aitor Karanka, Paco López está tratando de redirigir el camino hacia la vuelta a Primera. Aterrizó en la ciudad de La Alhambra el 9 de noviembre. Desde entonces han sumado tres victorias -una de ellas en Copa- y una derrota contra el Leganés. Aunque vienen de ganarle al Alavés (3-1), uno de sus rivales más directos por el ascenso.

De la plantilla del Granada poco hay que decir. El exblanquiazul Ignasi Miquel, Óscar Melendo, Jorge Molina, Callejón, Carlos Neva... No obstante, habrá que prestar atención a dos nombres. El primero es Myrto Uzuni, el indiscutible pichichi de LaLiga SmartBank con 10 goles. El segundo es el malagueño Bryan Zaragoza, una de las mayores sorpresas de la temporada que rechazó el Málaga CF para La Academia.

Habrá que sufrir. No será un partido fácil, pero los tres puntos se tienen que quedar en la Costa del Sol. En La Rosaleda no se puede ceder. No queda otra en la 19ª jornada de Liga.