Las notas de los jugadores en el Málaga - Granada

Rubén Castro (8) Goleador. Al fin vio puerta el «killer», pero no solo marcó. Corrió, conectó con sus compañeros, defendió y se dejó la energía en cada acción. Al fin.

Rubén Yáñez (8). Salvador. El catalán ha dado muchos puntos en las últimas semanas. Cada vez tiene más confianza. Lo paró casi todo, que no fue poco. En el gol nada pudo hacer.

Hervías (4). Coladero. Jugó como carrilero, pero no le sale nada. No es su posición y cometió muchos errores. Dejó muchos espacios atrás. No hay quien cumpla ahí.

Esteban Burgos (5). Suficiente. Sufrió con la velocidad de Uzuni y con Jorge Molina. Empezó descolocado, aunque mejoró como el resto de sus compañeros. Debe ser más fiable.

Escassi (8). Imperial. El paleño fue el alma de su equipo en defensa. Ningún jugador le sobrepasó. Decisivo al corte, jerárquico por arriba... esencial e imprescindible así.

Jonas Ramalho (4). Incierto. No parece tan funcional como central. Deja muchos espacios. Tampoco da confianza en el lateral. Salió en la foto del gol tras un recorte de Callejón.

Genaro (6). Correcto. El sevillano volvió a la titularidad por N’Diaye y cumplió. Jugó los 90 minutos. Sacó muchos balones y estuvo a buen nivel en su regreso.

Aleix Febas (7). Protagonista. Cumplió con todo lo que se le pide a un jugador como él. Se hizo con las riendas del juego, creó peligro, defendió atrás. Esta vez sí fue el timón.

Luis Muñoz (5). Oculto. El capitán no coge ni ritmo de juego ni importancia sobre el campo y esa es la peor noticia para el equipo. Pasó completamente desapercibido.

Fran Villalba (5). Desaparecido. Una de cal y otra de arena. El valenciano no encadena dos partidos buenos. Contra el Granada estuvo desaparecido. Hizo muy poco para el equipo.

Issa Fomba (6). Agitador. El canterano tiene todo lo que le falta a este Málaga CF: desborde y descaro. Fue un filón por la banda, aunque cometió errores por inexperiencia.

Desde el banquillo...

JAVI JIMÉNEZ (6): Aportó en ataque y en defensa.

N’DIAYE (6): Le dio mucho aire al equipo cuando más lo necesitaban. Fue el punto de equilibrio y puso calma.

DANI LORENZO (6): Control y juego. Cada día a más.

LOREN (7): Siempre aporta. Peleó cada balón. Pudieron pitarle un penalti tras un pisotón de un defensa.

CHAVARRÍA (6): Buen papel en busca de continuidad.