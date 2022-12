Pepe Mel: "Los jugadores saben lo que nos jugamos en Ibiza"

Pepe Mel compareció en la sala de prensa de La Rosaleda contento por la imagen de su equipo, tras el empate logrado después de 90 minutos jugados de poder a poder entre dos equipos que lo dejaron todo sobre el césped de Martiricos.

Respecto a su valoración del partido, apuntó: “Nos hemos enfrentado a un buen equipo. Hemos dado la cara en todo momento, salvo esos minutos de despiste que nos han podido costar caro. Hemos estado en el partido, creo que hemos estado bien, sobre todo en la segunda parte, ante un gran equipo de la categoría”.

Por lo que se refiere al esquema utilizado, que cambió durante el transcurso del primer tiempo, Mel explicó: "Había que cambiar el sistema y es que no me entendían, no se aclaraban. Es la primera vez en mi vida que he tenido que apuntarlo en un papel y ahí ya se acabó el problema. A partir de ahí el equipo ha estado muy bien, ordenado, y ahí ha venido el gol. Ellos no tenían claras las posiciones de Villalba e Issa, hasta que lo han visto”.

Para el técnico malaguista, las sensaciones son buenas. “La verdad es que hay que valorarlo dependiendo de quién está en frente. Le hemos plantado cara y le hemos hecho daño al Granada. Nos hemos puesto por delante y hemos superado muchas cosas adversas. El Málaga va a salir de esta situación", volvió a repetir.

Sí hubo un par de aspectos sobre los que el entrenador blanquiazul se quejó. “El que hace los horarios de los partidos debe ser el mismo que estaba en el VAR. El Granada ha tenido cinco días para preparar el partido y yo tuve ayer. Hoy ya es viernes y jugamos el domingo en Ibiza a las 14:00 horas. Voy a ir sin preparar el partido. Creo que lo deberían de ver. No quiero que sea excusa, pero es mucha ventaja el tener más descanso”.

Respecto al penalti pitado por el colegiado, pero que el VAR rectificó, también tuvo Mel su propia valoración: "Nadie ha hablado nada del penalti a Fran Sol el otro día en Valencia. Hoy el árbitro decide que es penalti, está a un metro y el VAR lo llama. No voy a discutir a alguien que está en Madrid y decide lo que ha visto el árbitro estando al lado. Está claro que en Málaga a un metro alguien ha visto una cosa y en Madrid otra. El que estaba lejos ha ganado al que estaba a un metro. Lo que me da más bronca es lo del penalti a Fran Sol en Valencia, ahí también tiene que estar el VAR. Esto es el fútbol moderno", aseguró.

Volviendo al partido, se mostró contento por el juego, «creo que el partido ha gustado al espectador. Ellos y nosotros necesitamos ganar y hemos salido a ello. Ha sido 1-1, pero podría haber sido cualquier cosa. Para el espectador ha sido un buen partido. Tenemos que recuperar al mejor Luis Muñoz. Si él y N’Diaye están a buen nivel nos van a mejorar. Tienen que estar al ritmo de Febas y Villalba, lo tenemos que conseguir. Creo que lo de Alfred es de darle un poco más al entreno. Luis necesita confianza, es muy bueno, pero ahora no está al 100%. Le necesitamos. Hablé con él en el tren y él sabe que es importante. Nos tiene que ayudar y más siendo el capitán del equipo. Este equipo necesita a todos. Estamos a tres puntos, eso no es nada. Hoy hemos jugado contra el Granada y el otro día ante el Levante, nos dice el cómputo que la diferencia no se ve en el campo”.

Mel, por último, habló del partido clave del domingo contra el Ibiza, un rival directo. “Iremos con la actitud con la que fuimos a Zaragoza, Valencia, hoy… Creo que los jugadores saben lo que nos jugamos en Ibiza. Todos tenemos la consciencia clara de la clase de partido que es. A competirlo”.