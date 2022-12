Partido de seis puntos. Partido donde tan importante son los tres que puedes sumar como los que deja de lograr un rival directísimo en la lucha por la permanencia. El Málaga CF se desplaza hasta tierras ibicencas con la sensación de haber sacado un buen empate y dejando una imagen positiva ante el Granada y con la obligación de hacer bueno ese resultado ante una UD Ibiza igual de necesitado, colista igualado a puntos en la tabla con los de Pepe Mel (14.00 horas/LaLiga SmartBank TV).

Es un partido vital. Hay mucho más en juego que una simple victoria. Es una oportunidad para engancharse definitivamente a la lucha por la permanencia y que además puede servir para hundir en la tabla a un equipo que pelea por tu mismo objetivo. Todo eso, en caso de ganar. De lo contrario, si las cosas no salen bien y el conjunto blanquiazul sale derrotado de Can Misses, las consecuencias pueden ser dramáticas, podría alejarse nuevamente de los puestos de salvación y sufriría un golpe anímico tremendo ante el farolillo rojo de LaLiga SmartBank.

El Málaga y el Ibiza se encuentran igualados a puntos (15) en lo más bajo de la tabla. Ambos se sitúan a tres puntos de salir del descenso y un triunfo en el encuentro de esta tarde les acercaría mucho a ese cometido. La jornada es clave en la lucha en la zona baja de la clasificación, porque además del duelo entre malagueños y baleares se juega un Ponferradina-Lugo y un Racing-Mirandés de máxima trascendencia. Es decir, los seis últimos del campeonato se ven las caras entre sí este domingo.

Los números de los de Pepe Mel han mejorado en las últimas semanas, el Málaga se ha convertido en un equipo difícil de superar, pero todavía no es suficiente para salir del descenso. Los blanquiazules solo han perdido un encuentro de los últimos cinco, sin embargo solo han sumado de tres también en uno, y en esta competición los empates penalizan mucho. El cuadro ibicenco, por su parte, viene con la moral alta tras el triunfo conseguido en la jornada intersemanal en su feudo ante el Racing (1-0), con un gol de penalti en el tiempo de descuento. Lucas Alcaraz solo ha tardado dos partidos en conseguir que el Ibiza vuelva a ganar, tras caer en su estreno en el banquillo frente al Zaragoza en La Romareda (2-1).

Bajas para el partido

Pocas novedades en la convocatoria blanquiazul para afrontar la ‘final’ de Can Misses. La única variación a destacar es la ausencia por acumulación de amonestaciones de Manolo Reina, suplente estas últimas semanas en detrimento de Rubén Yáñez, cada vez a mejor nivel. Podría haber novedades en el once de Pepe Mel ante el poco tiempo de descanso, pero tampoco hay demasiado donde elegir ante tantas bajas. Javi Jiménez puede volver al once en el lateral izquierdo, donde Ramalho se retiró con problemas físicos en el último encuentro. N’Diaye también podría recuperar su sitio en lugar de Genaro y, en función del esquema que elija el míster, Loren o Chavarría podrían tener una oportunidad junto a Rubén Castro. Pocas modificaciones más se esperan.

El Málaga CF afronta un choque trascendental en Ibiza, como si de unos cuartos o semifinales del Mundial de Qatar se tratase. La derrota no dejaría al equipo fuera del torneo, pero sí supondría una losa enorme tanto a nivel clasificatorio como anímico. La victoria, por contra, sería un impulso para cambiar el devenir del equipo. Hay que confirmar la mejoría de las últimas semanas. Hay que ganar en Can Misses.