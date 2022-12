Pepe Mel habló en sala de prensa a dos días del encuentro en La Rosaleda frente al Alavés, último encuentro liguero del 2022. El técnico blanquiazul explicó que ve a su equipo haciendo "muchas cosas bien" pero le "falta redondearlo". Sobre el rival del domingo, espera un Alavés "más directo". Defiende bien, es difícil hacerle gol", añadió.

Análisis del equipo

"Tenemos el convencimiento de que el equipo hace muchas cosas bien y nos falta redondearlo. En Ibiza hacemos más allá de 60 minutos buenos y no es suficiente. Tenemos un equipo enfrente que viene de perder, con objetivo de ascender. Vendrá a ganar y nosotros tenemos que salir a ganar también, hay que aprovechar nuestras virtudes".

Partido en Ibiza

"Fuimos claros dominadores del partido en la primera parte, pero debemos cerrarlo. Tuvimos varias jugadas y no lo hicimos. En la segunda parte, a partir del minuto quince, el equipo perdió el ritmo del jugo y la manija del balón. El rival tiene que hacer cosas, pero fue más demérito nuestro. Si te amparas en la lógica, el Granada tendría que haber ganado y el Alavés también. En Segunda cualquiera gana a cualquiera. Todos los equipos tienen sus minutos y ante eso tienes que responder. Espero que ante el Alavés seamos capaces".

Recuperación de efectivos

"Los que más opciones de estar con nosotros son Ramón y Juande, a Gallar le daremos un poco más. Son noticias positivas, cuando estén todos los jugadores seremos mejores".

Rival: Alavés

"El Alavés nos va a proponer cosas diferentes al último partido. Será un equipo más directo, defiende bien, es difícil hacerle gol. Es un proyecto preparado para el ascenso directo. Todo pasa por nosotros mismos. Cuando llegué tenía puesta la mira en la cantidad de goles que recibíamos. Tenemos que intentar no encajar ninguno, que nos facilita. Es un conjunto: recibir menos gol y más acierto de cara al marco contrario".

Estado anímico

"Los futbolistas me escuchan, los llevo por un camino y eso se refuerza con los triunfos. No bajan los brazos, ven que están al nivel de Granada, con el Ibiza también. Esto es de resultados, de salir de zona de peligro, y todavía no lo hemos hecho. Eso sí me preocupa".

Partidos frente a equipos punteros

"Competimos contra Eibar, Levante y Granada y no nos sentimos superados. Ese es el camino contra el Alavés. El equipo compite bien, me gustaría que ganásemos. Nos falta esa pizca, porque si no el discurso es difícil de prolongarlo dentro del vestuario".