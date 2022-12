Plantilla profesional casi al completo para el Alavés

Pepe Mel tiene motivos para sonreír, al menos en lo que a cuestiones de enfermería se refiere. Pocas veces desde que llegó al banquillo blanquiazul tras la marcha de Pablo Guede, el técnico madrileño ha tenido a tantos futbolistas profesionales a su disposición. De cara al encuentro de este domingo frente al Alavés en La Rosaleda (21.00 horas), el míster tiene disponible prácticamente a la totalidad de jugadores con dorsal del primer equipo. El único que no podrá estar presente en la cita será Álex Gallar, tal y como confirmó Mel en la rueda de prensa de este viernes.

Las lesiones han estado presente en el Málaga desde la pretemporada. Muchos de los miembros del plantel han tenido ya algún que otro problema físico y en ocasiones han coincidido varios inconvenientes que han complicado conformar convocatorias competitivas sin necesidad de tirar de la cantera. El conjunto blanquiazul ha recuperado a lo largo de esta semana a Bustinza, Fran Sol, Ramón y Juande, todos ellos ya entrenan con el grupo tras haberse perdido las últimas jornadas y podrán estar presentes ante los vitorianos si el técnico lo cree conveniente. Álex Gallar, por su parte, lleva ya dos días reintegrándose progresivamente a los entrenamientos grupales, pero Mel ya confirmó en la previa que habrá que darle algo más de tiempo para volver a verle sobre el césped en partido oficial. «A Gallar le daremos un poco de tiempo. Ha entrenado desde principio de semana. Teniéndolo a todos a disposición, el entrenador tiene más de donde tirar. Ramón y Juande están a disposición», explicó el míster.

Los que todavía tendrán que esperar para volver a ayudar al primer equipo son los múltiples canteranos lesionados. Cristian aún no está en plenas condiciones para volver a competir, a Andrés Caro le queda ahora coger ritmo competitivo y Moussa está empezando a ver la luz después de muchas semanas apartado tras fracturarse el quinto metatarsiano del pie derecho. «Cristian no va a estar. Andrés Caro ya está entrenando; ha tenido una lesión diferente y seguramente juegue con el filial, Moussa no ha hecho un entrenamiento con el equipo, le esperamos. Fue una agradable sorpresa», comentó Mel. Los que desgraciadamente ya no podrán ayudar en lo que resta de curso son Víctor Olmo y Haitam, ambos con duras lesiones en el ligamento cruzado.

Esteban Burgos, a menor ritmo

En principio, su participación en el choque de este domingo ante el Alavés no corre peligro, pero Esteban Burgos se ejercitó este viernes en solitario en el gimnasio para reducir la carga de trabajo.

El equipo, a las órdenes de Pepe Mel, volverá a entrenarse este sábado, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. Será la penúltima sesión semanal, ya que en el mismo día del encuentro ante el Alavés la plantilla se citará nuevamente en Martiricos a las 11.30 para la activación y pulir los últimos detalles para afrontar de la mejor manera un choque donde el Málaga vuelve a estar obligado a ganar para acercarse a la permanencia (ver la clasificación). Los blanquiazules tienen la oportunidad de despedir el 2022 ante su público con un triunfo en la última jornada de la primera vuelta.