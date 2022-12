Pepe Mel compareció en rueda de prensa tras la victoria del Málaga CF sobre el Deportivo Alavés (1-0) con una sensación de optimismo de cara a la segunda vuelta. El técnico transmitió que fue «un partido bastante completo», con «buen fútbol» y que sirvió para coger aire en la clasificación.

La victoria fue un soplo de aire fresco para la afición y para el propio vestuario: «Los chicos están muy alegres. Necesitan esto y lo necesitan porque saben que nos queda una segunda vuelta muy exigente. Tenemos 19 puntos. Hay que meter la directa en la segunda vuelta. Creo que presentamos buenas credenciales para la segunda vuelta y soy optimista», afirmó el madrileño.

Sin embargo, el foco de atención del tramo final del partido no fue el fútbol. Pepe Mel acabó expulsado. ¿Qué ocurrió? «Trujillo, que le conozco de Canarias, no ha entendido nada. Yo no he hecho nada. Simplemente le he dicho al central ‘es la cuarta que haces’ y nada más. Me ha dicho ‘tú eres el que ha liado todo esto’. No sé si se puede recurrir. Ha venido otro compañero del Alavés y se ha montado un lío. Siento si ha sido por esto todo este jaleo, por la confusión, no porque creo que a partir de ahí no se ha jugado nada», manifestó desde su posición sobre lo ocurrido.

La gran noticia de este domingo volvió a ser Pablo Chavarría. El argentino marcó en Ibiza después de casi dos años y este domingo volvió a ver puerta. «Me sorprendió que no utilizaran a Chavarría aquí en banda. Lo había visto en Francia. Llega de segunda línea, la zancada hace que le rival tenga problemas, gana el juego aéreo... los últimos dos goles los ha hecho él. Es un futbolista que sorprende. Ahora es uno más para la causa. Dentro de nada se incorpora Gallar y vamos siendo mejores», analizó el técnico.

No obstante, el madrileño prefirió no personalizar en cuanto al triunfo: «Todos los jugadores están dando un pase adelante. Villalba está bien. Lo de Febas es tremendo. Chavarría nos da muchas cosas. Loren pone todo lo que lleva dentro. Genaro. La defensa está bien. El portero. Todo hace que seamos un equipo».

¿Y ahora qué? «Ya he dicho que tengo muchas esperanzas de acabar el mes de enero -fuera del descenso-. Hace una semana decía que estábamos a 3 puntos y ahora 2. Esto es pico y pala. Lo importante es que el equipo juega al fútbol. Lo normal en estas situaciones es que corran, peleen, metan piernas, pero a la hora de jugar tiemblan. Genaro y Jozabed nos aportan cosas. Están todos enchufados. Eso es importante».

No obstante, parece que el parón por Navidad no llega en el mejor momento para el equipo: «Creo que esto nos va a dar alegría, aunque nos vayamos de vacaciones. Para una vez que ganamos podíamos estar una semana entera», aseguró el entrenador. Ojalá sea el punto de inflexión.