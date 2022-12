Una Copa para despedir el año

El Málaga CF dice adiós a un 2022 deprimente con el segundo sorbo de esta Copa. Tras superar en la primera eliminatoria a la Peña Deportiva de Santa Eulalia en los penaltis, el conjunto blanquiazul viaja hasta Tarragona para intentar seguir avanzando en el torneo del K. O. frente al Nàstic en el Nou Estadi Costa Daurada (21.00 horas/TV3).

Pepe Mel ha sido claro en la previa, el partido es importante y hay que ir a pasar de ronda. Los blanquiazules se encuentran en su mejor momento de la temporada y viajan con todos los disponibles para buscar la victoria en tierras catalanas. El equipo de Martiricos no volverá a competir en LaLiga SmartBank hasta el 7 de enero, cuando reciba la visita del Tenerife, así que la distancia hasta ese encuentro brinda a Mel la posibilidad de utilizar a hombres importantes, además de usar el choque para sumar guerreros a la causa.

Una de las noticias positivas de la convocatoria es el regreso de Álex Gallar, una vez superados sus problemas físicos. Mel ya confirmó en la rueda de prensa previa al choque que tendrá minutos. El extremo catalán es uno de esos hombres que el Málaga necesita recuperar de cara a la segunda vuelta, y este choque puede servir para empezar a coger ritmo y sensaciones. Bilal, Andrés Caro y Juanmita son las otras novedades con respecto al último partido de una lista de 22 futbolistas, 16 con ficha profesional y 6 canteranos.

Los que no podrán estar, por diferentes problemas físicos y de salud, son Esteban Burgos, Hervías, Javi Jiménez, Lumor y Chavarría. Estos tres últimos están afectados por un virus. Con este panorama, Pepe Mel tendrá qué decidir si coloca un once habitual o apuesta por jugadores con menos protagonismo para intentar conseguir el pase a la tercera ronda de la Copa.

Pese a medirse a un rival de inferior categoría, el pase a la siguiente fase no estará nada barato. Ya se ha podido comprobar con otros resultados que se han dado en otras eliminatorias de esta ronda. La diferencia entre ambos conjuntos no es tan amplia como la que se puede imaginar, y sus clasificaciones actuales lo demuestran. Mientras el Málaga es penúltimo de Segunda División, el Nàstic, un histórico del fútbol español, se encuentra 6º, igualado a puntos con los puestos de play off de ascenso, en el Grupo II de Primera RFEF. Y a ello habrá que sumar la ilusión de los catalanes por eliminar a todo un Málaga.

La pregunta sobre si es mejor ‘tirar’ la Copa siempre sale a la palestra cuando llegan este tipo de partidos, pero el Málaga tiene varios motivos por los que ir con a todo a por la clasificación. Seguir en la línea ascendente, involucrar a jugadores con poco protagonismo o un futuro partido en la próxima ronda ante un ‘grande’ en La Rosaleda son razones de peso para salir a competir de la mejor manera.