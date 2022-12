A falta de un par de entrenamientos que cierren este fatídico 2022 blanquiazul, el Málaga CF le puso fin al año en rueda de prensa con la intervención de sus capitanes Luis Muñoz y Alberto Escassi, y los jugadores Fran Villalba y Rubén Yáñez para mandar un mensaje de ilusión a los aficionados sobre lo que quiere lograr el equipo en 2023.

Aún falta para que el balón ruede otra vez en La Rosaleda, pero el trabajo ha vuelto a Martiricos con esperanza. "Regresamos con muchas ganas y mucha ilusión. Ahora estamos teniendo una dinámica mejor y es un aliciente más para empezar a competir", afirmó Rubén Yáñez. Mientras que Fran Villalba explicó: "Yo veo que el equipo ha vuelto con ilusión, con muchas ganas de afrontar la segunda vuelta e intentar hacerlo de la mejor forma posible. Los tres últimos puntos nos vinieron muy bien. Ya pensamos en sumar otros tres ante el Tenerife y salir del descenso, que estamos ahí".

Luis Muñoz y Escassi han sido de los pocos jugadores que han sufrido al completo este 2022, pero quieren cambiar la dinámica en 2023. "Nosotros siempre pensamos en positivo. Es verdad que en la primera vuelta nos hemos dejado muchos puntos en el camino, pero nos queda una segunda vuelta con muchos en juego y la afrontamos con mucha ilusión. De los últimos siete partidos solo hemos tenido una derrota", argumentó el de Nueva Málaga.

Por su parte, el paleño optó por pedirle al nuevo año mayor estabilidad en el apartado físico: "Tenemos muchísimas ganas de empezar y de dar alegrías a la afición. Deseamos volver a hacernos fuertes en casa, creo que en los últimos partidos lo estamos haciendo bastante bien. Sobre todo, pedirle a este año nuevo que nos respeten las lesiones, mucha salud para todos, y seguro que pronto vamos a salir de esta situación. Estamos convencidos y con muchas ganas de que empiece la segunda vuelta".

No obstante, no creen que los males de esta última parte del 2022 hayan venido por parte de la falta de unión: "Cuando llegué vi un ambiente muy sano, es uno de los mejores vestuarios en los que he estado. No creo que haya sido por los resultados, el equipo ha estado abajo y ningún compañero ha hecho ni un mal gesto. Esto es lo que nos va a hacer salir de ahí. El grupo es una pasada a nivel de talento y de trabajo", manifestó el valenciano.

Ahora, con el 2023 a punto de empezar, brindan por "pedir a la afición que siga animando como lo está haciendo", "que confíen en nosotros, esto lo vamos a sacar", y "celebrar con ellos las victorias para que la permanencia se quede en La Rosaleda. Queremos hacerles disfrutar, hemos pasado tiempos muy difíciles en los que hemos sufrido todos. Espero que este 2023 llegue cargado de ilusión, victorias y alegrías", concluyó el capitán.