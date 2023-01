2 de enero: mercado abierto

Este lunes, 2 de enero, arranca de manera oficial el mercado de fichajes de invierno. Una segunda vida con la que cuenta el Málaga CF para rearmar una plantilla que ha mantenido al equipo blanquiazul en los puestos de descenso durante casi toda la primera vuelta de LaLiga SmartBank. Por lo que Manolo Gaspar y Pepe Mel afrontan desde ya una de las ventanas más decisivas para realizar una serie de movimientos que permitan a los de Martiricos salvar su puesto en la categoría de plata del fútbol español.

No obstante, en Martiricos no hay tiempo que perder y el Málaga CF ya ha tenido su primera incorporación invernal: Julián Delmás. El club anunció el fichaje del lateral derecho -procedente del Cartagena como agente libre- el pasado 24 de diciembre. Desde entonces ya ha estado a las órdenes de Pepe Mel y ha conocido a sus nuevos compañeros. Por lo que, ante los serios problemas en ese parcela del campo, no es descartable pensar que pueda vestir por primera vez la camiseta blanquiazul ante el Tenerife en el regreso liguero tras la Navidad.

Además, el apartado de llegadas podría volver a acelerarse. Todo apunta a que Arvin Appiah y Lago Junior -ambos tanteados ya en verano- serán los próximos futbolistas en aterrizar en Martiricos. Después de que la opción de Yanis Rahmani haya perdido fuerza en el último mes por su renovado protagonismo en el Eibar, Manolo Gaspar habría elegido ya a los jugadores con los que revitalizar la posición de extremo.

Appiah ya rescindió su cesión con el Tenerife. Por lo que su futuro ha quedado en manos del Almería, club con el que tiene contrato y que quiere cederlo a un equipo español. El Málaga CF ha sido siempre el mejor colocado y parece que el movimiento podría hacerse oficial en los próximos días o incluso horas.

El que aún tiene que dar un paso más es Lago Junior. El costamarfileño trabaja con el Mallorca en rescindir su contrato para llegar a la Costa del Sol. Su pretemporada convenció a Javier Aguirre, pero no lo ha hecho su rendimiento en estos últimos meses. Así que, en cuanto el conjunto balear haga oficial la separación de las partes, habrá vía libre.

Pero para que algunos entren hay que dejar salir y «La Cueva» también trabaja en ese aspecto. Pablo Hervías, fichado este mismo verano como agente libre, ha sido el primero en dejar el Málaga CF en dirección al Bolívar, siendo uno de los pocos extremos naturales de la plantilla. Aunque podría no ser el único en partir después del rendimiento ofrecido por muchos jugadores en este primer tramo de la temporada.

El gran deseo de Pepe Mel era contar con la mayoría de las incorporaciones desde el principio del mercado, pero va a ser imposible. El Málaga CF vuelve a la competición el próximo 7 de enero en un duelo vital contra el Tenerife (17º) que le podría sacar del descenso -está a 2 puntos de salir- o, al menos, mantenerle en la buena dinámica de LaLiga SmartBank y ahí lo va a necesitar todo.

Así que el Málaga CF, según palabras de José María Muñoz, parece que va a apostar por dos incorporaciones que serán las de Arvin Appiah y Lago Junior con medio millón de euros de margen salarial. Con las salidas habrá que esperar a lo que ocurre en las próximas semanas, pero lo único que es seguro es que el club afronta desde este lunes una segunda oportunidad con la que poder arreglar la configuración de la plantilla que se hizo en verano.