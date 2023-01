Aguirre: «Si Lago Junior quiere salir, no voy a impedirlo»

El Málaga CF sigue a la espera de poder anunciar a sus dos incorporaciones invernales: Arvin Appiah y Lago Junior. El Tenerife acabó con la cesión del neerlandés y es cuestión de horas que aterrice en la Costa del Sol. La situación que va a llevar más tiempo es la del costamarfileño, quien tiene que rescindir contrato con el Mallorca. Sin embargo, nadie frenará ese movimiento desde la isla.

Javier Aguirre, entrenador del conjunto balear, habló en rueda de prensa antes del enfrentamiento contra el Pontevedra en la Copa del Rey y apuntó novedades sobre la situación de su todavía extremo: «Le comenté a Lago Junior que iba a tener pocas posibilidades con las llegadas de Kadewere y con Amat. En el equipo no me estorba, tendría sus minutos, pero pocas posibilidades de jugar. Él va a tomar su decisión. Si se quiere quedar, es bienvenido. Es un chico extraordinario, encantador, profesional. Si quiere salir buscando minutos, yo no voy a impedirlo».

¿Las razones? «Es el único caso con el que he hablado puntualmente. No es que esté por debajo de nadie, sino que tenemos sobrepoblación en esa zona de mediapunta», explicó el mexicano. Ahora ha viajado a tierras gallegas con el resto de sus compañeros para disputar el torneo copero. Sin embargo, podría estar ante sus últimos minutos como jugador balear.

Lago Junior trabaja desde hace semanas en rescindir su contrato con el Mallorca, que acaba el próximo mes de junio. Una vez resuelto y sin el impedimento de Javier Aguirre, el extremo pasará a vestir la camiseta del Málaga CF.