Antonio Fernández apunta a ser el nuevo director general del Málaga CF

Mientras el mercado invernal de fichajes parece ir dando sus primeros pasos en firme, las altas estancias del Málaga CF continúan trabajando en enderezar el rumbo institucional del club. Todos los focos están puestos en el puesto de director general, tal y como anunció José María Muñoz, administrador judicial blanquiazul, hace unos días sobre una nueva incorporación para la cúpula de Martiricos. Ya hay un nombre que parece haberse hecho hueco: Antonio Fernández Monterrubio.

En el Málaga CF se ve necesaria la figura de un director general que pueda tomar decisiones con «plena competencia». Ese es el nuevo puesto que quiere cubrir ahora Muñoz casi tres años después de su llegada. «Me gustaría que alguien me dijera por qué necesitamos un director general. No soy un especialista de fútbol. No tiene que ser un experto en fútbol, para eso ya está en la dirección deportiva», fueron sus palabras en su última rueda de prensa ante los medios. Aunque ahora parece haber cambiado de opinión.

Según anunció este miércoles Deportes COPE Málaga, el Málaga CF piensa en Antonio Fernández Monterrubio, como primera opción, para ocupar el puesto. Lo cierto es que acumula a sus espaldas más de 15 años de experiencia en el mundo del fútbol. Ha sido director general del Xerez y del Rayo Vallecano. Es licenciado de Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en Administración y Dirección de Empresas y es experto en recursos humanos.

Sin embargo, su etapa más gloriosa en el mundo del fútbol llegó de la mano del Granada. A la historia pasará aquel conjunto nazarí que partió desde Segunda División para aterrizar en Primera e inmediatamente competir en Europa League. La cabeza más visible fue la de su entrenador, Diego Martínez, pero lo cierto es que Fernández Monterrubio llevó de la mano al conjunto andaluz por los mejores estadios de Europa desde el puesto de director general. Aquel ‘EuroGranada’ fue bastante suyo.

Después de pasar por la dirección del Grupo Alvant, el sevillano aterrizó en el verano de 2017 en la ciudad nazarí. Tras un primer intento de regresar a la elite del fútbol español, apostó por Diego Martínez para el banquillo rojiblanco y por jugadores punteros de la categoría de plata. Con esos puntos de partida, consiguió durante la temporada 2018/2019 algo que el Málaga CF rozó con sus dedos: el ascenso directo. Lo que ocurrió a partir de ahí es historia del deporte.

Después de pasar a competir con los mejores y con un presupuesto menor que la media de equipos de Primera, cerró la Liga 2019/2020 en sexta posición, lo que le permitió jugar más tarde en Europa, e incluso alcanzaron las semifinales de la Copa del Rey. Con un fútbol brillante, un trabajo incansable y el cariño de cualquier aficionado, Fernández Monterrubio y Diego Martínez llevaron al Granada a los cuartos de final de la competición continental hasta caer en cuartos de final en Old Trafford contra el todopoderoso Manchester United.

Si su viaje en el equipo fue brillante, el punto final resultó ser amargo. El director general fue cesado de su puesto en abril de 2021, antes de acabar la temporada, con numerosos problemas con el club.

Ahora, parece que José María Muñoz podría haber pensado en Fernández Monterrubio para ocupar el nuevo cargo en el organigrama blanquiazul. Su experiencia le avala y su paso por el conjunto nazarí evidencia de lo que es capaz. A partir de ahí tendrán que tomar una decisión en Martiricos para ponerle un nuevo rumbo al Málaga CF.