Después de un entrenamiento rodeado de miles de aficionados del Málaga CF, Pepe Mel compareció en rueda de prensa en la previa de la visita del Tenerife a La Rosaleda. Tras la buena racha de resultados, el equipo quiere coger impulso y el técnico se mostró optimista por cómo han ido los entrenamientos.

¿Cómo afronta el conjunto blanquiazul el partido contra el Tenerife? "Nosotros nos quedamos con la sensación del Alavés, que fue el último. Conseguimos los tres puntos y es una ocasión para seguir avanzando. Pasaríamos de los 20 puntos, ganaríamos por segunda vez consecutiva. Son alicientes a tener en cuenta. Es un partido vital porque ya todos lo son en la segunda vuelta", analizó el técnico.

Y es que el objetivo no es que el equipo reinicie, sino que continúe con el rendimiento de las últimas semanas. "Espero que esto sea una continuación de lo que vi contra el Alavés. Sufrimos, ganamos, fuimos competitivos y trabajamos como equipo. Espero que sea todo diferente con respecto al año pasado. Ojalá el 2023 sea muy bueno para el Málaga CF. Está claro que con la gente que tenemos fuera somos un equipo mucho más potente, más manejable para la táctica. Eso es lo importante", reflexionó el madrileño.

Aunque lo cierto es que volverá a haber bajas. Esteban Burgos cumple ciclo de tarjetas. El madrileño confirmó que Ramón no se ha recuperado de la lesión. Además, el propio Pepe Mel cumplirá su primer partido de sanción. En su lugar, Nacho Pérez entrenará al equipo desde el campo. "Vamos a estar en hilo directo. Es como si estuviera yo. Tengo el 100% de tranquilidad que los jugadores van a estar bien dirigidos", aseguró.

Por contra, el equipo recuperará a diversos jugadores ya al 100%. Uno de ellos es Juande. "Si conseguimos que no salga nunca por lesiones, va a ser uno de los mejores 'fichajes'. Lo he podido utilizar muy poco. Es un efectivo muy importante del club que tiene que conservar", confirmó el míster. Otro que podría jugar es Álex Gallar. "El problema que tiene es que no ha competido. Está entrenando bien, los ha completado todos. Es una buena noticia. Son futbolistas que nos hacen mejores".

Quien podría estrenarse es Julián Delmás. El fichaje invernal, procedente del Cartagena, podría tener sus primeros minutos oficiales como blanquiazul. Aunque parece que su apuesta puede ser repetir la lineación que ganó el último partido contra el Alavés: "Estoy muy satisfecho con el 11 que jugó contra el Alavés. Lo hicimos muy bien. Suelo premiar esas cosas, pero Julián viene bien. Viene a ayudar. Está claro que es uno más".

Sin embargo, su mensaje más cariñoso se lo guarda a la afición: "Imaginad que la gente no hubiera respondido, hubiera sido un palo gigante. Hay que dar las gracias. Tantos niños que tienen la oportunidad de ver a los futbolistas de su ciudad. Es un mensaje que tenemos que recibir. Estamos siempre agradecidos. Tienen los futbolistas una suerte brutal de tener esta afición. En otras ciudades no sería así. Solo podemos estar agradecidos. No solamente sacando al Málaga de donde está. Estaríamos aún en deuda".