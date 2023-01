Appiah, listo para debutar ante el Eibar

El Málaga CF ya suma dos refuerzos invernales, y aún se espera que llegue alguno más. Julián Delmás ya pudo debutar el pasado fin de semana frente al Tenerife y ahora se une a la disciplina blanquiazul Arvin Appiah, que ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros y estará disponible para el próximo encuentro liguero -inscripción mediante-, en Ipurúa frente al Eibar (domingo, 14.00 horas).

El fichaje de Arvin Appiah es oficial desde este lunes a primera hora. El Málaga CF y el Almería confirmaron el acuerdo para la cesión del jugador neerlandés hasta final de temporada. El extremo se convierte en la segunda incorporación invernal de los blanquiazules, tras la llegada de Julián Delmás, libre después de rescindir con el Cartagena.

Appiah llevaba ya varios días integrado en la disciplina blanquiazul a la espera de que su fichaje pudiera hacerse oficial. Y ya es una realidad. El atacante aportará velocidad y desborde por los costados, algo de lo que carecía la plantilla dirigida por Pepe Mel. Una vez esté inscrito en LaLiga, el jugador podría debutar este domingo frente al cuadro armero.

Trayectoria en España

Arvin desembarcó en Almería, tras un traspaso millonario, procedente del Nottingham Forest inglés en la temporada 2019/20. En su primera campaña en las filas rojiblancas jugó 21 partidos de LaLiga SmartBank. En la siguiente temporada (2020/21) el club almeriense decidió cederle al CD Lugo en el mercado de invierno, donde participó en 13 encuentros.

La pasada campaña, Appiah vivió su mejor temporada en España. Disputó 32 encuentros de LaLiga SmartBank y se convirtió en una de las piezas importantes del ascenso conseguido por el Almería.

Pero esas buenas actuaciones no le sirvieron para quedarse en la plantilla indálica en su regreso a la máxima categoría. El extremo tuvo que buscar nuevo acomodo, ha disputado la primera vuelta del presente campeonato con la camiseta del Tenerife, en calidad de cedido. Después de romperse el acuerdo con la entidad chicharrera, el Málaga CF se hace con sus servicios a préstamo hasta final de temporada.

Mercado por delante

El mercado de invierno no ha terminado para el Málaga CF. Ya se han confirmado las llegadas de Delmás y Appiah, y las salidas de Pablo Hervías y Juanfran Moreno, pero no serán los únicos movimientos que se den, o al menos eso es lo que pretenden desde las oficinas de Martiricos. La dirección deportiva pretende, al menos, el fichaje de otro jugador ofensivo, que pueda actuar también por las bandas. El mejor posicionado en estos momentos es Lago Junior, pero el Mallorca tiene que abrirle la puerta definitivamente. Javier Aguirre, técnico del equipo bermellón ya hizo referencia a la posibilidad de que el futbolista salga a lo largo del mes de enero, sin embargo, aún no hay fumata blanca. Otras opciones, como las de Yanis Rahmani, están bastante más complicadas.