¿Qué pasa con Alfred N’Diaye?

Es una pregunta que se hacen muchos aficionados blanquiazules: ¿por qué no juega Alfred N’Diaye? El futbolista senegalés regresó al Málaga CF en el tramo final del pasado mercado estival como un fichaje de renombre, como un futbolista que tenía que dar un punto más a una plantilla que se había configurado para intentar pelear en la zona alta de LaLiga SmartBank. El mediocentro estaba llamado a ser un pilar fundamental en este equipo, pero su peso en los esquemas ha ido cayendo poco a poco, hasta el punto que en el último encuentro del pasado fin de semana frente al Tenerife ni siquiera llegó a calentar.

¿Es solo un tema físico o hay algo más? A N’Diaye le ha costado encontrar su mejor nivel físico desde que volvió al club en el mes de agosto. Su forma de juego y posición en el verde hacen que tenga que estar en el mejor tono para poder explotar sus cualidades, y a lo largo de estos meses ha demostrado que no está en plenitud. Desde su llegada fue importante, tanto para Pablo Guede como para Pepe Mel, pero poco a poco el madrileño le ha ido relegando más a un segundo o tercer plano.

N’Diaye regresó al club con LaLiga ya empezada, y en la primera jornada que estuvo disponible (3), ya saltó al campo, antes de lo esperado por la lesión de un compañero. Desde entonces, cada vez que estuvo disponible fue titular, y en muchos partidos jugando los 90 minutos, pero desde principios de diciembre se protagonismo ha ido descendiendo. En las últimas tres jornadas del 2022 fue suplente: jugó 44 minutos frente al Granada, 31 contra el Ibiza y ni siquiera saltó al césped ante el Alavés. Sí fue titular, disputando 62 minutos, en el partido de Copa en Tarragona.

Su suplencia en el equipo blanquiazul se ha prolongado en el estreno de este 2023, en La Rosaleda frente al Tenerife. No solo no partió de inicio, sino que no disputó ni un minuto y ni siquiera calentó en la banda. Sorprendente, y más teniendo en cuenta que Genaro fue sustituido al descanso por estar amonestado.

A priori, futbolistas como el senegalés o Luis Muñoz debían ser hombres imprescindibles en las alineaciones cada fin de semana, pero en estos momentos han sido adelantados por jugadores como Genaro Rodríguez o Jozabed. El de Gerena no podrá jugar en Ipurúa por acumulación de amonestaciones, y lo lógico es que su puesto como mediocentro defensivo fuera ocupado por Alfred N’Diaye. Pero visto lo visto en las últimas semanas ya no se puede asegurar nada.