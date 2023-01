Dumet Grayeb, expulsado por la jueza de la causa contra los Al-Thani

Si la actualidad deportiva va avanzando en el Málaga CF, también lo está haciendo el día a día que parece interminable en los juzgados. Ahora, las novedades no implican de forma directa ni a la familia Al-Thani ni tampoco a BlueBay. La jueza María de los Ángeles Ruiz González ha expulsado a Dumet Grayeb de la causa contra la familia catarí tras un escrito de José María Muñoz, el administrador judicial blanquiazul.

De acuerdo con ese mismo informe, el abogado no sería reconocido como accionista del club de Martiricos. Por lo que ha sido apartado de la causa al no considerarse como un perjudicado del entramado judicial que mantienen los Al-Thani y BlueBay desde hace años. No obstante, el marbellí estaría afectado por la última ampliación de capital de Fernando Sanz que no reconoce a cientos de accionistas que se han quedado sin título.

Sin embargo, según ha informado Radio Marca Málaga, Grayeb sí que tendría reconocidos los derechos desde el pasado 20 de febrero de 2020, aunque se no se encuentre registrado en el Libro Registro de Acciones Nominativas del Málaga CF. Por lo que podría ser considerado como uno de los perjudicados tras la causa abierta contra el jeque y sus hijos.

Ahora, ante este choque de intereses en los que el abogado marbellí ha mantenido el foco de sus críticas hacia José María Muñoz, cabría esperar una respuesta de Dumet Grayeb. Tras la declaración telemática de los Al-Thani en octubre, la actividad judicial sigue sin una fecha con la que pueda llegar el final definitivo.